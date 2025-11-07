「SilverStone EXPO 2025」秋葉原で開催！ 豪華PCパーツが当たる抽選会が熱い

11月15日、LIFORK AKIHABARAⅡで「SilverStone EXPO 2025」が開催される。このイベントでは、SilverStone製品の購入者を対象に豪華賞品が当たる特別な抽選会が実施される。イベントは13:00から18:00まで、秋葉原の中心に位置するLIFORK AKIHABARAⅡで行われ、参加条件を満たした購入者は抽選に参加することができるという。

抽選会に参加するには、指定された店舗でSilverStone製品の購入が必要だ。1,000円以上の購入で1回、FLP02ケースの購入でさらに追加で2回、Xキャンペーンに参加すると追加で1回の抽選権が与えられる。これらを組み合わせると、最大で4回のチャンスを獲得できるのが魅力だ。対象店舗には、パソコンSHOPアークやビックカメラAKIBAなどが含まれている。

抽選会場で提供される賞品には、FLP02レトロ風タワーケースやDA1000R Gold White、PF240W ARGB V2、RAVENマウスパッドなどが含まれている。また、参加賞としてのSilverStoneオリジナルグッズも見逃せない。この抽選会は、一日限定で商品の品切れ次第終了となるため、早めの来場がすすめられる。

イベントではさらに、SilverStoneの製品紹介が行われ、来場者は複数のステージプログラムを楽しむことができる。急速に進化するパソコンパーツの情報をいち早くキャッチし、さらなる抽選のチャンスも掴んでほしい。秋葉原でのショッピングのついでに、この一日限りの特別なイベントに参加しよう。