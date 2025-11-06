SUNEASTの新マルチハブが万能すぎる｜4K出力・PD100W・LAN搭載で全方位カバー

SUNEAST、新USB 3.2 Gen1対応マルチハブシリーズを発売。4in1〜8in1まで全5モデルを展開

旭東エレクトロニクスは、SUNEASTブランドより、USB 3.2 Gen1対応の新マルチハブシリーズを11月13日に発売する。ラインナップは「4in1」「5in1」「6in1」「7in1」「8in1」の全5種類で、価格は2,980円〜7,480円。家庭用からビジネス用途まで、幅広いシーンに対応できる万能ハブシリーズだ。

高速転送×多機能設計。4K出力やPD100W充電にも対応

新しいSUNEASTマルチハブシリーズは、USB 3.2 Gen1規格に対応し、最大5Gbps（規格値）の高速データ転送を実現。4in1モデルを除く各モデルには、4K対応のHDMIポートやUSB PD 100W給電ポートを搭載しており、ノートPCを充電しながら同時にハブ機能を活用できる。

シルバーを基調としたアルミボディは高級感があり、持ち運びにも適した軽量設計。出張先や旅行中でも、スタイリッシュに活躍するデザインとなっている。

モデル別の機能強化。最大8ポートでプロユースにも対応

5in1以上のモデルは、DisplayPort Alternate Mode対応デバイスを使用すれば、USB-C経由で4K映像を30Hzまたは60Hzで出力可能。さらに、7in1・8in1モデルにはmicroSD／SDカードスロットを搭載し、最大30MB/sでの読み書きに対応している。

最上位の8in1モデルにはLANポートも装備。高速かつ安定した有線インターネット接続を提供し、オフィスやリモートワークなどの環境でも安心して使用できる。