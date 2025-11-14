15.6インチモバイルモニター「JN-MD-Ei156F-T」登場　高画質IPSパネル＆タッチ操作対応で2万円台

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

高画質・高機能の15.6インチモバイルモニター「JN-MD-Ei156F-T」登場

　JAPANNEXTは11月14日より、ECサイト限定で15.6インチフルHDモバイルディスプレイ「JN-MD-Ei156F-T」を発売する。価格は21,980円（参考価格:税込）。高画質IPSパネルと軽量・スリムな設計を両立し、仕事からエンタメまで幅広く活躍する一台だ。

鮮やかな表示と直感的な操作を両立

　「JN-MD-Ei156F-T」は、1920×1080ドットのフルHD解像度を誇る15.6インチIPSパネルを採用。上下左右どの角度から見ても色の再現性が高く、映像や写真を鮮やかに映し出すという。

　また、10点マルチタッチ操作に対応しており、拡大・スクロールなどを直感的に行えるのも魅力だ（※タッチ機能はWindows環境のみ対応）。

わずか800g、持ち運びやすいスリムデザイン

　モバイル用途を意識した本製品は、本体重量わずか800g、最薄部12mmという軽量スリム設計。カバンにもすっきり収まり、外出先での作業やプレゼンにも最適だ。

　背面にはキックスタンドを搭載し、自立可能なため、どこでも簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できる。

豊富な接続端子と便利な機能

　インターフェースは、ハイブリッド対応のUSB Type-C端子を2基、さらにmini HDMI端子を1基搭載。ノートPCやスマートフォン、ゲーム機など幅広いデバイスと接続できる。

　VESAマウントにも対応しており、モニターアームを利用した設置も可能だ。

　また、目に優しいフリッカーフリー設計とブルーライト軽減機能を備え、長時間の使用でも疲れにくい。さらに、1W×2のスピーカーを内蔵しており、音楽再生や動画視聴も手軽に楽しめる。

安心の2年保証とオンライン限定販売

　本製品には2年間のメーカー保証が付属し、信頼性も十分。購入は、Amazon楽天市場Yahoo!ショッピングといった主要ECサイトにて取り扱われる。

まとめ

　軽量で高画質、タッチ操作対応の「JN-MD-Ei156F-T」は、テレワークや出張、クリエイティブ用途など、あらゆるシーンで活躍するモバイルモニターだ。外出先でも快適な作業環境を求めるユーザーにとって、注目の1台となるだろう。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月