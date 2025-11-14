15.6インチモバイルモニター「JN-MD-Ei156F-T」登場　高画質IPSパネル＆タッチ操作対応で2万円台

高画質・高機能の15.6インチモバイルモニター「JN-MD-Ei156F-T」登場

JAPANNEXTは11月14日より、ECサイト限定で15.6インチフルHDモバイルディスプレイ「JN-MD-Ei156F-T」を発売する。価格は21,980円（参考価格:税込）。高画質IPSパネルと軽量・スリムな設計を両立し、仕事からエンタメまで幅広く活躍する一台だ。

鮮やかな表示と直感的な操作を両立

「JN-MD-Ei156F-T」は、1920×1080ドットのフルHD解像度を誇る15.6インチIPSパネルを採用。上下左右どの角度から見ても色の再現性が高く、映像や写真を鮮やかに映し出すという。

また、10点マルチタッチ操作に対応しており、拡大・スクロールなどを直感的に行えるのも魅力だ（※タッチ機能はWindows環境のみ対応）。

わずか800g、持ち運びやすいスリムデザイン

モバイル用途を意識した本製品は、本体重量わずか800g、最薄部12mmという軽量スリム設計。カバンにもすっきり収まり、外出先での作業やプレゼンにも最適だ。

背面にはキックスタンドを搭載し、自立可能なため、どこでも簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できる。

豊富な接続端子と便利な機能

インターフェースは、ハイブリッド対応のUSB Type-C端子を2基、さらにmini HDMI端子を1基搭載。ノートPCやスマートフォン、ゲーム機など幅広いデバイスと接続できる。

VESAマウントにも対応しており、モニターアームを利用した設置も可能だ。

また、目に優しいフリッカーフリー設計とブルーライト軽減機能を備え、長時間の使用でも疲れにくい。さらに、1W×2のスピーカーを内蔵しており、音楽再生や動画視聴も手軽に楽しめる。

安心の2年保証とオンライン限定販売

本製品には2年間のメーカー保証が付属し、信頼性も十分。購入は、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングといった主要ECサイトにて取り扱われる。

まとめ

軽量で高画質、タッチ操作対応の「JN-MD-Ei156F-T」は、テレワークや出張、クリエイティブ用途など、あらゆるシーンで活躍するモバイルモニターだ。外出先でも快適な作業環境を求めるユーザーにとって、注目の1台となるだろう。