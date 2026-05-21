ピンクやパープルも！ JAPANNEXT、全5色のゲーミングモニターを発売

JAPANNEXTは5月21日、23.8インチIPSパネル搭載、165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度を備えたフルHD解像度のゲーミングモニターを19,980円で発売すると発表した。ホワイト、パープル、ピンク、ベイビーブルー、イエローの全5色をラインナップに加え、多彩なカラーバリエーションで生活空間を彩る。

新製品のゲーミングモニターは、23.8インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度でブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンドのHDR映像をより鮮やかに表現する。視野角上下左右178°の広視野角を実現し、どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ないのが特徴だ。また、明るさ300cd/m²、sRGB 100%の広色域に対応し、動画や写真編集にも最適な性能を誇る。

モニターは165Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度を備え、特にFPSなどの動きの激しいゲームシーンでも滑らかな映像を提供する。PS5のフルHD:120Hz接続にも対応しており、ゲーミングPCだけでなく家庭用コンソールでも快適なプレイ環境をサポートする。

機能面でも多彩な特徴を備え、110mmの範囲で高さ調整可能な昇降式スタンドや縦画面として使用可能なピボット機能、左右30°のスイーベル（首振り）が可能だ。さらに、AdaptiveSync（FreeSync）の採用により、コンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートのズレによるティアリングを防ぎ、眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載している。