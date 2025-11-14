QD-OLED採用！ JAPANNEXTの31.5型4K湾曲モニター「JN-QOLC315G240U-HSC6」が登場

JAPANNEXT、31.5インチQD-OLED搭載の4K湾曲ゲーミングモニター「JN-QOLC315G240U-HSC6」を発売

JAPANNEXTは11月14日、31.5インチの量子ドット有機ELパネルを搭載した最新の湾曲型4Kゲーミングモニター「JN-QOLC315G240U-HSC6」を発売すると発表した。価格は169,800円（直販価格:税込）で、公式サイトなどから直接購入できる。

圧倒的な240Hzリフレッシュレートと0.03ms応答速度

この「JN-QOLC315G240U-HSC6」は、240Hzの高速リフレッシュレートと0.03msの応答速度を実現し、ゲーマーに圧倒的なプレイ体験を提供するとしている。4K解像度によって画面上の作業領域が広く、複数ウィンドウを開いても視認性を損なわない。さらに、R1700の湾曲パネルがプレイヤーを包み込むような没入感を生み出すという。

QD-OLEDパネルが生み出す鮮やかで自然な色彩

このモニターの心臓部となるのが、量子ドット有機EL（QD-OLED）パネルだ。従来を大きく上回る広色域をカバーし、鮮やかで自然な発色を実現。映像制作や写真編集など、プロフェッショナルなカラー精度を求めるユーザーに最適な仕様となっている。コントラスト比は1500000:1と圧倒的で、深みのある黒の再現力も際立つ。

豊富な機能と快適な使い勝手

機能面も充実しており、USB-C（最大65W給電）によるシンプルな接続に対応。2画面表示を可能にするPBP／PIP機能や、AdaptiveSync（FreeSync）による滑らかな映像描画もサポートする。さらに、昇降・チルト・スイベルに対応したエルゴノミックスタンドや、1組のキーボードとマウスで複数デバイスを操作できるKVM機能も搭載。長時間使用でも安心な焼き付き防止機能も備えている。

4K×QD-OLEDがもたらす究極の没入体験

4Kの高精細映像とQD-OLEDの圧倒的な色表現、そして240Hz／0.03msという最先端スペックが融合した本モデルは、ハイエンドゲーミングからクリエイティブワークまで幅広く活躍する一台だ。