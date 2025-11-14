QD-OLED採用！ JAPANNEXTの31.5型4K湾曲モニター「JN-QOLC315G240U-HSC6」が登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

JAPANNEXT、31.5インチQD-OLED搭載の4K湾曲ゲーミングモニター「JN-QOLC315G240U-HSC6」を発売

　JAPANNEXTは11月14日、31.5インチの量子ドット有機ELパネルを搭載した最新の湾曲型4Kゲーミングモニター「JN-QOLC315G240U-HSC6」を発売すると発表した。価格は169,800円（直販価格:税込）で、公式サイトなどから直接購入できる。

圧倒的な240Hzリフレッシュレートと0.03ms応答速度

　この「JN-QOLC315G240U-HSC6」は、240Hzの高速リフレッシュレートと0.03msの応答速度を実現し、ゲーマーに圧倒的なプレイ体験を提供するとしている。4K解像度によって画面上の作業領域が広く、複数ウィンドウを開いても視認性を損なわない。さらに、R1700の湾曲パネルがプレイヤーを包み込むような没入感を生み出すという。

QD-OLEDパネルが生み出す鮮やかで自然な色彩

　このモニターの心臓部となるのが、量子ドット有機EL（QD-OLED）パネルだ。従来を大きく上回る広色域をカバーし、鮮やかで自然な発色を実現。映像制作や写真編集など、プロフェッショナルなカラー精度を求めるユーザーに最適な仕様となっている。コントラスト比は1500000:1と圧倒的で、深みのある黒の再現力も際立つ。

豊富な機能と快適な使い勝手

　機能面も充実しており、USB-C（最大65W給電）によるシンプルな接続に対応。2画面表示を可能にするPBP／PIP機能や、AdaptiveSync（FreeSync）による滑らかな映像描画もサポートする。さらに、昇降・チルト・スイベルに対応したエルゴノミックスタンドや、1組のキーボードとマウスで複数デバイスを操作できるKVM機能も搭載。長時間使用でも安心な焼き付き防止機能も備えている。

4K×QD-OLEDがもたらす究極の没入体験

　4Kの高精細映像とQD-OLEDの圧倒的な色表現、そして240Hz／0.03msという最先端スペックが融合した本モデルは、ハイエンドゲーミングからクリエイティブワークまで幅広く活躍する一台だ。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月