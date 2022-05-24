「流界2」登場！ 曲面水冷ディスプレイ×背面配線の新世代ゲーミングPCが誕生

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

アイティーシー、新世代ゲーミングPC「流界2」シリーズを発表。冷却とデザインが進化

　アイティーシーは、11月7日より新型ゲーミングPC「流界2」シリーズを発売すると発表した。前作の人気を受け継ぎつつ、冷却性能・デザイン・カスタマイズ性をさらに磨き上げた意欲作だ。

曲面ディスプレイ付き水冷クーラーを搭載。ステータスも映像も自在に表示

　新モデル「流界2」では、曲面型の簡易水冷クーラーと背面コネクタ対応GPUを新採用。これにより冷却性能が向上すると同時に、内部のビジュアルデザインも一新された。

　特に注目は、ウォーターブロック部分に組み込まれた曲面ディスプレイ。CPU温度やGPU負荷などのステータス表示に加え、ユーザーが任意の画像や動画を表示することも可能だ。自作PC愛好家なら、この自由度の高さに心が躍るはずだ。

背面コネクタ構造で“魅せる配線”。エアフローもさらに最適化

　「流界2」は、背面コネクタ対応のGPUとマザーボードを組み合わせることで、内部配線をスマートに整理。ケーブルがケース内で目立たず、見た目の美しさだけでなくエアフロー効率の向上にも寄与している。

　さらに、20種類以上のテーマから選べるOLED液晶ディスプレイも搭載し、プレイヤーのスタイルに合わせたカスタマイズが楽しめる点も魅力だ。

Ryzen 9 × RTX 5080搭載モデルも。トップクラスの性能を追求

　ラインナップの中でも注目は「RK2-995X3D58」モデル。

　AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5080を組み合わせ、16GBのグラフィックメモリ、32GBのDDR5メモリ、さらに1TB NVMe SSDを標準搭載する。

　ゲーミングはもちろん、映像編集や3DCG制作など、ヘビーなクリエイティブ作業にも余裕で対応できるハイエンド構成だ。

