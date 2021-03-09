【抽選で25名】Amazon PayでSTORM商品を買うと1万円ギフトカードが当たる！

アイティーシーは、「STORM」ブランドにおいてAmazon Payを利用したキャンペーンを開始した。これは、STORMのECサイト内でAmazon Payを利用して決済し、製品レビューを投稿した人の中から抽選で25名に、10,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントするという内容だ。

キャンペーンの実施期間は12月5日23時59分までの約1ヵ月。期間内にSTORMのECサイトでAmazon Payを使用して購入を行った人を対象としている。抽選で選ばれた25名には、年末のショッピングをさらに楽しめる10,000円分のAmazonギフトカードが贈られるという。

賞品の発送は2025年12月下旬を予定。発送は当選者が登録しているAmazonアカウントのメールアドレス宛に行われるという点に注意が必要だ。当選者の発表は、発送をもって代えさせていただくとのこと。興味がある方は期間中に忘れずに参加しよう。

詳細はSTORMの公式サイトで確認できる。