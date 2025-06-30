MSIがエディオン専売モデル「Modern-13-F1MOG-5195JP」を発表｜学生・社会人に最適な1台

MSI、「Modern 13 F1M」シリーズのエディオン限定モデルを発売 学生・社会人に最適な軽量ノートPC

MSI（エムエスアイコンピュータージャパン）は11月20日より、人気ノートPCシリーズ「Modern 13 F1M」のエディオン限定モデル「Modern-13-F1MOG-5195JP」を発売すると発表した。このモデルは、学生や新社会人の“はじめての1台”に最適なノートパソコンとして設計されており、Office付き・安心の4年保証を標準で備えるのが大きな特徴だ。

約1.2kgの軽量ボディに「インテル Core 7 プロセッサー」搭載

「Modern-13-F1MOG-5195JP」は、約1.2kgという軽量なアルミ筐体に最新のインテル Core 7 プロセッサーを搭載。高速処理性能と持ち運びやすさを両立した、モバイルワーカー向けのノートPCだ。

USB Type-CやHDMIなどの豊富な拡張ポートを備えており、外部ディスプレイ接続やデータ転送など、多様なシーンで活躍する。さらに「Microsoft 365 Basic」と「Office Home & Business 2024」を標準搭載しており、購入後すぐに資料作成やオンライン授業・会議に対応可能だ。

日本向けに軽量化・耐久性を強化したエディオンオリジナルモデル

本製品は、エディオンのオリジナルモデルとして日本市場向けに特別設計されたモデルで、軽量化と耐久性を両立している。通学・通勤・出張などの移動時でも安心して持ち歩けるほか、在宅ワークやプライベート利用にも幅広く対応。

また、Webカメラのプライバシーシャッターを搭載しており、誤ってカメラがオンになってしまうトラブルを防止。オンライン授業やWeb会議でも安心して利用できるセキュリティ設計となっている。

安心の国内サポート＆4年間のメーカー保証

「Modern-13-F1MOG-5195JP」は、長期間安心して使えるよう国内サポート体制を強化。MSIのアフターサービスに加え、4年間のメーカー保証が付属している点も大きな魅力だ。初めてパソコンを購入する学生や新社会人でも、トラブル時に迅速なサポートを受けられる。

軽量・高性能・安心保証の三拍子が揃った「Modern-13-F1MOG-5195JP」は、快適でストレスのないパソコンライフを求めるユーザーにぴったりの一台だ。