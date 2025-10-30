鍋つゆに着想を得た「マルちゃん 麺づくり」ごま豆乳味がそそる～

東洋水産は「マルちゃん 麺づくり 寄せ鍋風だし醤油」「同 ごま豆乳」を11月10日より、全国にて発売する。価格はいずれも254円。

ヒントは鍋つゆ！麺づくりの新作2品

「麺づくり」は、家族みんなに愛される、スタンダードな味わいのノンフライカップ麺。今回は、寒い日や夜食に食べたくなる一杯をテーマに、鍋つゆを参考に着想を得た「寄せ鍋風だし醤油」と「ごま豆乳」を投入する。

「寄せ鍋風だし醤油」は、小麦香るノンフライ細麺に、かつおと昆布をベースに鶏・魚介・野菜の旨味を利かせた寄せ鍋仕立てのスープをマッチさせた一品。具材は、味付挽肉、たまご、ねぎ。1食あたり298kcal。

「ごま豆乳」は、小麦香るノンフライ中細麺に、ポークをベースに、ごまと豆乳の旨味が感じられるまろやかなスープを合わせた。具材はキャベツ、味付鶏挽肉、ねぎ。1食あたり335kcal。

夜食に食べたい

どちらも寒い日に温まりそうなフレーバー。夜食にもぴったりな優しい味わいだというから、これからの季節に嬉しい〜！



特に「ごま豆乳」はまろやかな味わいが楽しめるというから、個人的には少し疲れた日に食べて癒されたい！

（※文中の価格はすべて税込）