このページの本文へ

11月10日発売

鍋つゆに着想を得た「マルちゃん 麺づくり」ごま豆乳味がそそる～

2025年10月30日 18時20分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

体が温まりそうな新作です！

　東洋水産は「マルちゃん　麺づくり　寄せ鍋風だし醤油」「同　ごま豆乳」を11月10日より、全国にて発売する。価格はいずれも254円。

ヒントは鍋つゆ！麺づくりの新作2品

　「麺づくり」は、家族みんなに愛される、スタンダードな味わいのノンフライカップ麺。今回は、寒い日や夜食に食べたくなる一杯をテーマに、鍋つゆを参考に着想を得た「寄せ鍋風だし醤油」「ごま豆乳」を投入する。

　「寄せ鍋風だし醤油」は、小麦香るノンフライ細麺に、かつおと昆布をベースに鶏・魚介・野菜の旨味を利かせた寄せ鍋仕立てのスープをマッチさせた一品。具材は、味付挽肉、たまご、ねぎ。1食あたり298kcal。

　「ごま豆乳」は、小麦香るノンフライ中細麺に、ポークをベースに、ごまと豆乳の旨味が感じられるまろやかなスープを合わせた。具材はキャベツ、味付鶏挽肉、ねぎ。1食あたり335kcal。

夜食に食べたい

　どちらも寒い日に温まりそうなフレーバー。夜食にもぴったりな優しい味わいだというから、これからの季節に嬉しい〜！

　特に「ごま豆乳」はまろやかな味わいが楽しめるというから、個人的には少し疲れた日に食べて癒されたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧