テレビ東京のパチンコバラエティー「激推し！ 今夜もドル箱」でMCを担当中。グラビアでも高い人気を誇る塩見きら（しおみ・きら）さんが、3rd DVD「きみのとなりに」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：105分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月13日、ソフマップAKIBA アミューズメントで開催した。

部活がコンセプトのグループ「321アイドル部」でも活躍する塩見さんだが、今年3月にDVDデビューを飾って以降、最速ペースでリリースを重ねているところ。前回のイベントはうさぎのコスプレと怪我によるリアル眼帯だったが、今回は可愛いナース衣装＆ツインテールで集まったファンを沸かせた。

――いまの姿、3rd DVDの内容との関係は？

【塩見きら】 ないです（笑）。とにかくファンの方々に喜んでいただけそうなものを選んだのですが、今回のイベントは1着目が黒のバニー衣装。そこで2着目は印象を変えようと思って白系で決めました。

――では、映像のほうの紹介も。

【塩見きら】 ロケは7月に千葉県で行われたのですが、屋外で野球をやったり、サウナに入ったり、自分がやりたかったことをたくさん詰め込みました。サウナにはよく行くし、素の塩見きらを楽しんでいただけると思います。

――オススメは？

【塩見きら】 青と白のボーダー柄のビキニを着て、プールで元気に遊ぶシーンです。普段はプールに行かないし、こういう機会に水着で入れたのがよかったです。特に泳いでいるところは、SNSにオフショットを載せたら好評でした。

――ほか注目は？

【塩見きら】 大人っぽい黒のランジェリーで魅せるシーンです。胸の部分のデザインが大胆だし、黒のヒールや下ろした髪型も含めて、全体的にセクシーな感じに仕上がっています。

――番組MCやアイドル活動、グラビアでも大活躍ですね。

【塩見きら】 テレビに出演する機会があるからこそ、321アイドル部の活動も認めていただけていると思うし、いま取り組んでいるすべての仕事を全力でがんばりたいです。

11月6日で27歳を迎えるが、当日に「生誕祭2025 世界一かわいい日」を東大赤門の向かいにあるライブハウス「文京HEADPOWER」で開催。2026年版カレンダーの発売記念イベントも、11月24日にブックファースト新宿店で行なわれることが決定。会えるチャンスは多い。