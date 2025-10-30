出身地の富山県特産「白えびボディー」をキャッチコピーに人気を博した万理華（まりか）さんが、6th DVD「LAST CALL ～欲望の滴り～」（発売元：ブレイン、収録時間：177分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月25日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2017年5月の1st DVDリリースを起点にすれば、8年ほどグラビア活動を続けてきた万理華さんだが、2025年末をもってグラドル引退を2月に発表。最後の願いとしてクラウドファンディングを利用した写真集「Statice」も完成し、都内や地元の富山県でのお渡しイベントも終えたところである。3年ぶりとなるが、DVDイベントにも多くのファンが集まった。

――ラストDVDになりましたが、どんな内容ですか？

【万理華】 田舎に住む未亡人という役柄で魅せる作品です。ファンの方々によく言われるのですが、会社の上司とか新妻を通り越して、未亡人のほうが似合っていると（笑）。今夏に埼玉県と千葉県で撮影された映像になります。

――ストーリーとしては？

【万理華】 ある日、田んぼに倒れていた健康器具の若手営業マン（＝視聴者）を助けるところから物語がスタート。年配の人が多い田舎だし、若い男性を見てクラクラしちゃう……みたいな展開になっています。

――オススメは？

【万理華】 和室で浴衣をはだけていくシーンです。これまでの作品を視聴して元気なイメージを持たれている方であれば、表情や声を含めて、30代の色気というものを強く感じていただけると思います。

――ほか注目は？

【万理華】 後半のほうに収録されている、ジムで体を動かすシーンです。最初はノースリーブニットを着ているのですが、汗をかいて脱ぎ始めちゃう展開。そこで披露している黒のランジェリー姿がセクシーだと好評でした。

――年内でのグラドル引退についても聞かせてください。

【万理華】 5th DVDがリリースされた3年前、ちょうど30歳になったときから考えていたことです。35歳までやれるかなという気持ちはありましたが、決まっていた仕事をこなして、紙の写真集も出せた現在が一番いいタイミングじゃないかと。しっかりと計画を立てて進めてきたので、やり切ることができたと思います。

実は数年前から「たちばなまりか」という名前で、パチンコ・パチスロの演者として活躍していて、各地のホールで来店イベントなどを実施。もう会えなくなるわけではないので、その点はひと安心といったところだ。グラドル引退直前、12月28日にオフ会も開催予定。「応援いただいた方々に改めてご挨拶したい」と参加を呼びかけた。