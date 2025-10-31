ワンコインちょいでガツン！「濃厚バーグ」などお値打ちで、ローソンストア

ローソンストア100は11月5日～18日の期間、秋冬限定企画「濃い旨っ！チャレンジ」として、チーズやチョコレート、味噌、クリームなどの“濃い”食材を使った全18品を全国の店舗で発売します。

チーズや味噌、バターなど“濃い旨っ！”な限定商品が登場！

これまで同社は「盛りすぎチャレンジ」「辛すぎるかも？チャレンジ」と続けて企画を実施して、話題を集めてきました。第3弾となる今回は、寒い季節に恋しくなる“こってり”と“濃厚”をキーワードに、弁当からスイーツまで幅広いメニューを取り揃えています。

▲濃厚クワトロチーズソースのデミハンバーグ弁当 538円

デミグラスソースにチェダー、ゴルゴンゾーラ、ペコリーノ、パルミジャーノレジャーノの4種チーズを合わせた贅沢仕立て。とろけるチーズのコクが深まり、寒い季節にぴったりという一品です。

▲こってりホルモン弁当（味噌だれ） 538円

豚ホルモンをこってり味噌味に仕上げています。柔らかく煮込んだホルモンの旨みと、濃厚味噌だれのコクはご飯と相性抜群とのこと。

▲濃厚バター醤油コーンおにぎり 167円

バター醤油風味のご飯にコーンを混ぜ込み、さらにバターソースをトッピング。香ばしさと甘みが広がる手軽な“濃い旨”おにぎりです。

▲濃厚カルボナーラ 430円

卵黄ソースをたっぷり使い、クリーミーさを際立たせたカルボナーラ。濃厚なソースがパスタに絡み、リッチな味わいを最後のひと口まで堪能できるといいます。

▲濃い旨っ！チーズパン 149円

チーズクリームとキューブチーズを包み、表面には粉チーズをまぶして焼き上げたチーズづくしのパンです。

▲濃い旨っ！ソース焼きそばパン ガツッと紅しょうが 146円

従来の焼きそばよりもソースを増量し、さらに追いソースで濃厚さを強調。たっぷりの紅しょうががアクセントとなっています。

▲濃い旨っ！モンブランケーキ 270円

渋皮栗を使ったマロンクリームとホイップを重ねたマロンづくしのケーキです。栗の香りが口いっぱいに広がる、贅沢な秋スイーツです。

▲濃い旨っ！ティラミスケーキ 270円

北海道産マスカルポーネチーズを使用し、濃いめのコーヒーシロップで仕上げたティラミスです。ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙で、大人の味わいに仕上がっています。

ワンコイン台で買えるのがうれしい

濃厚で満足感のあるラインアップがそろい、寒い季節の“こってり欲”を満たしてくれそうです。特にデミハンバーグ弁当は、4種類のチーズソースの豪華な仕立てで、濃厚な味わいが期待できます。



ローソンストア100ではお値打ち感ある商品を揃えていて、リッチなお弁当でも500円台。お財布にも優しく「濃い旨っ！」に参加できそうですよ。



※価格は税込み表記です。