NTT西、“声の権利を守る”AI事業　花江夏樹、キズナアイなど音声提供

NTT西日本は10月27日、声優や俳優、アーティストらの声の権利を守りつつ、その価値を高める音声AI事業「VOICENCE」を開始した。同社内の「VOICENCEカンパニー」を通じて事業を展開する。

音声IPの保管・管理を通して適切な利用を推進

VOICENCEは、AI音声合成と独自の権利保護技術を組み合わせ、「実演家から提供された音源データ」「それを学習させ生成したAI音声モデル」「そこから作成したAI音声およびコンテンツ」などの知的財産を「音声IP」として保管、管理するためのプラットフォーム。

プラットフォーム化することで、単にVOICENCEに登録された声の権利を守るだけでなく、「声」を利用するための正規ライセンス市場を整備し、健全な音声IPの活用を推進する狙いもある。

10月27日現在、発表されている主なサービス内容は以下のとおり。

実際の活用シーンとしては、企業のマーケティングにおける「音声ブランディング」、音声アシスタントなどのパーソナライズ体験の向上、クロスリンガルを活かした海外市場や訪日観光客向けのプロモーションなどを想定しているという。

人気声優やバーチャルタレントがパートナーとして参加

サービス開始にあわせて、VOICENCEでは俳優や声優など複数の著名人がパートナーとして声のデータを提供。10月現在、俳優の別所哲也氏、声優の花江夏樹氏、春日望氏、バーチャルタレントのKizunaAI（キズナアイ）氏などの声が登録済みとなっている。

同社では今後の経営目標として、3年目に売上10億円、5年目に同100億円規模を目指す方針だ。