「バトルフィールド6」が、発売からわずか3日間で700万本以上という驚異的な販売数を記録し、多くのプレイヤーが今も熱狂している。しかも、メインのマルチプレイだけでなく、復活したシングルプレイキャンペーンが、めちゃ楽しい。筆者も、時間を忘れてプレイしてしまい、朝日を見ることも何度かあった。

そんな「バトルフィールド6」が快適にプレイできるPC構成を調べてみた。ゲーミングPCはパフォーマンスを追求すると、なかなか強烈な価格帯になるが、「バトルフィールド6」は1440p@60fpsのおすすめ設定で、GeForce RTX 3060 TiやRadeon RX 6700 XTといった、数世代前の人気ビデオカードでプレイできる。

ここでは16GBのビデオメモリーを搭載しながら5万円台から選べるRadeon RX 9060 XT 16GBと、GeForce RTX 5060 Tiにターゲットを絞り検証する。超解像（アップスケーリング）技術やフレームレート生成技術を使うのが前提となるが、解像度2560×1440ドットのWQHDゲーミングを楽しめるからだ。

CPUは、Ryzen 7 7700を採用した。多くのゲーミングBTO PCに採用されている前世代のプロセッサーだが、8コア/16スレッドを備え、5万円台のビデオカードと組み合わせたPCが19万円台～20万円台前半で購入できる。

コストを抑えたゲーミングPCで”BF6”をプレイ

8コア/16スレッド、最大5.3GHzで動作するRyzen 7 7700と、5万円台ビデオカードのRadeon RX 9060 XT 16GBと、GeForce RTX 5060 Ti 16GBをベースに組んだゲーミングPCで、「バトルフィールド6」をプレイしていこう。