「バトルフィールド6」が、発売からわずか3日間で700万本以上という驚異的な販売数を記録し、多くのプレイヤーが今も熱狂している。しかも、メインのマルチプレイだけでなく、復活したシングルプレイキャンペーンが、めちゃ楽しい。筆者も、時間を忘れてプレイしてしまい、朝日を見ることも何度かあった。
そんな「バトルフィールド6」が快適にプレイできるPC構成を調べてみた。ゲーミングPCはパフォーマンスを追求すると、なかなか強烈な価格帯になるが、「バトルフィールド6」は1440p@60fpsのおすすめ設定で、GeForce RTX 3060 TiやRadeon RX 6700 XTといった、数世代前の人気ビデオカードでプレイできる。
ここでは16GBのビデオメモリーを搭載しながら5万円台から選べるRadeon RX 9060 XT 16GBと、GeForce RTX 5060 Tiにターゲットを絞り検証する。超解像（アップスケーリング）技術やフレームレート生成技術を使うのが前提となるが、解像度2560×1440ドットのWQHDゲーミングを楽しめるからだ。
CPUは、Ryzen 7 7700を採用した。多くのゲーミングBTO PCに採用されている前世代のプロセッサーだが、8コア/16スレッドを備え、5万円台のビデオカードと組み合わせたPCが19万円台～20万円台前半で購入できる。
コストを抑えたゲーミングPCで”BF6”をプレイ
8コア/16スレッド、最大5.3GHzで動作するRyzen 7 7700と、5万円台ビデオカードのRadeon RX 9060 XT 16GBと、GeForce RTX 5060 Ti 16GBをベースに組んだゲーミングPCで、「バトルフィールド6」をプレイしていこう。
|テスト環境
|CPU
|AMD「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz）
|CPUクーラー
|ID-COOLING「FROZN-A620-PRO-SE」（空冷、サイドフロー、120mmファン×2）
|マザーボード
|ASRock「X870 Steel Legend WiFi」（AMD X870、ATX）
|メモリー
|CORSAIR「VENGEANCE DDR5 6400 32GB」（16GB×2、DDR5-6400）
|ビデオカード
|ASRock「Radeon RX 9060 XT Steel Legend 16GB OC」（Radeon RX 9060 XT、16GB GDDR6）
Inno3D「GeForce RTX 5060 Ti 16GB TWIN X2」（GeForce RTX 5060 Ti、16GB GDDR6）
|ストレージ
|Samsung「980 PRO 2TB」（M.2 SSD 2TB、PCIe4.0×4）
|電源ユニット
|SUPER FLOWER「LEADEX V PLATINUM PRO 1000W」（1000W、80PLUS PLATINUM）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」