100m走とマラソンでは、求められる筋力の質が変わる。パソコンにおける「性能」もそれと似たところがあり、目的によって求められるスペックや構成が異なるものだ。

例えば、ゲーム用途ならビデオカードの性能が何より重要だし、それを支えるCPUもある程度の性能が必要になる。では、動画やCG制作、プログラミング、AIの利用といったデジタルクリエイション用途ではどんなパソコンが必要とされるだろうか。

何より優先したいものは高速なCPUとビデオカードで間違いないが、それらを不安なく長時間安定して運用できるかも重要だ。その安定性にかかわるPCパーツが水冷クーラー。ものによっては空冷モデルのほうが優秀な場合もあるが、持続的な冷却性能においては概ね水冷クーラーのほうが有利だ。

つまり、理想のデジタルクリエイション向けPCは、CPUもビデオカードも水冷クーラーを採用するデュアル水冷PCと言っても過言ではないだろう。そんなPCの1つが今回紹介するサイコム の「Lepton Hydro WSZ890 Cube 」だ

Lepton Hydro WSZ890 Cube の最大の魅力は、安定性重視のデュアル水冷PCでありながら、サイズがミドルタワーの半分くらいとコンパクトなところ。机に置いてもジャマになりにくいし、サーバールームに置くにしても、同じスペースでより多くの台数が置ける。この稀有なデュアル水冷PCについて、詳しく見ていこう。

Lepton Hydro WSZ890 Cube 標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック CPU インテル「Core Ultra 7 265K」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz） インテル「Core Ultra 7 265KF」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz） CPU

クーラー SilverStone「VIDA 240 SLIM」（簡易水冷、240mmラジエーター） マザー

ボード GIGABYTE「Z890M AORUS ELITE WIFI7」

（インテルZ890、Micro-ATX） ASUS「PRIME Z890M-PLUS WIFI」（インテルZ890、Micro-ATX） メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-5600＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ ストレージ Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオ

カード サイコム「Hydro LC Graphics GeForce RTX5080 16GB」（16GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 ULN」×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞ サイコム「Hydro LC Graphics GeForce RTX5070 Ti 16GB」（16GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 ULN」×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞ 電源

ユニット Antec「NeoECO Gold NE1000G M ATX3.0」(1000W、80 PLUS GOLD） SilverStone「SST-DA850R-GMA」（850W、80 PLUS Gold） PCケース SilverStone「SUGO 17 Black SST-SG17B」（Micro-ATX、キューブ） SilverStone「SUGO 17 White SST-SG17W」（Micro-ATX、キューブ） OS Microsoft「Windows 11 Pro 64bit」 直販価格 51万750円～ 45万4110円

本体サイズは202（W）×451（D）×286（H）mmで、容量は26.1Lとだいぶコンパクト。ここにデュアルファンのラジエーターが2つも入っているというのだから驚きである。