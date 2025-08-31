Lepton Hydro WSZ890 Cubeをレビュー
RTX 5070 Tiでも約39.1dBと静かなデュアル水冷の小型ワークステーション、4Kゲーミングも快適
2025年08月31日 10時00分更新
特殊なレイアウトで小型PCながらも大型ビデオカードを搭載できる、サイコムのワークステーション「Lepton Hydro WSZ890 Cube」。ミドルタワーPCの半分くらいのサイズで、240mmラジエーターの水冷クーラーを2つ内蔵し、CPUとGPUのデュアル水冷を実現している。
しかも、ただ詰め込んでいるわけではなく、エアフローを含め冷却までしっかり考えられた構成だ。そのムダのない構造は前回のレビューで紹介したとおりだ。
とはいえ、実際の性能は試してみるまではわからない。もしかするとシーンによっては、水冷クーラーでも間に合わないレベルでCPUやGPUが高温になり、本来の性能を発揮できない可能性もある。そこで、今回は定番のベンチマークソフトを使い、PCとしての実力をチェックしていく。
|Lepton Hydro WSZ890 Cube
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|インテル「Core Ultra 7 265K」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz）
|インテル「Core Ultra 7 265KF」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz）
|CPU
クーラー
|SilverStone「VIDA 240 SLIM」（簡易水冷、240mmラジエーター）
|マザー
ボード
|GIGABYTE「Z890M AORUS ELITE WIFI7」
（インテルZ890、Micro-ATX）
|ASUS「PRIME Z890M-PLUS WIFI」（インテルZ890、Micro-ATX）
|メモリー
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|サイコム「Hydro LC Graphics GeForce RTX5080 16GB」（16GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 ULN」×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
|サイコム「Hydro LC Graphics GeForce RTX5070 Ti 16GB」（16GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 ULN」×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
|電源
ユニット
|Antec「NeoECO Gold NE1000G M ATX3.0」(1000W、80 PLUS GOLD）
|SilverStone「SST-DA850R-GMA」（850W、80 PLUS Gold）
|PCケース
|SilverStone「SUGO 17 Black SST-SG17B」（Micro-ATX、キューブ）
|SilverStone「SUGO 17 White SST-SG17W」（Micro-ATX、キューブ）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro 64bit」
|直販価格
|51万750円～
|45万4110円
