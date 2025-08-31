このページの本文へ

Lepton Hydro WSZ890 Cubeをレビュー

RTX 5070 Tiでも約39.1dBと静かなデュアル水冷の小型ワークステーション、4Kゲーミングも快適

2025年08月31日 10時00分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

Lepton Hydro WSZ890 Cube

　特殊なレイアウトで小型PCながらも大型ビデオカードを搭載できる、サイコムのワークステーション「Lepton Hydro WSZ890 Cube」。ミドルタワーPCの半分くらいのサイズで、240mmラジエーターの水冷クーラーを2つ内蔵し、CPUとGPUのデュアル水冷を実現している。

　しかも、ただ詰め込んでいるわけではなく、エアフローを含め冷却までしっかり考えられた構成だ。そのムダのない構造は前回のレビューで紹介したとおりだ。

Lepton Hydro WSZ890 Cube

容量26.1Lのコンパクトなボディーに240mmサイズのラジエーターを2つ搭載。天面にはCPU用、側面にはビデオカード用を配置している

　とはいえ、実際の性能は試してみるまではわからない。もしかするとシーンによっては、水冷クーラーでも間に合わないレベルでCPUやGPUが高温になり、本来の性能を発揮できない可能性もある。そこで、今回は定番のベンチマークソフトを使い、PCとしての実力をチェックしていく。

Lepton Hydro WSZ890 Cube

サイコムのデュアル水冷コンパクトワークステーション「Lepton Hydro WSZ890 Cube」。標準構成の直販価格は51万750円～（配送料込み）

Lepton Hydro WSZ890 Cube
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU インテル「Core Ultra 7 265K」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz） インテル「Core Ultra 7 265KF」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz）
CPU
クーラー		 SilverStone「VIDA 240 SLIM」（簡易水冷、240mmラジエーター）
マザー
ボード		 GIGABYTE「Z890M AORUS ELITE WIFI7」
（インテルZ890、Micro-ATX）		 ASUS「PRIME Z890M-PLUS WIFI」（インテルZ890、Micro-ATX）
メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-5600＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオ
カード		 サイコム「Hydro LC Graphics GeForce RTX5080 16GB」（16GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 ULN」×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞ サイコム「Hydro LC Graphics GeForce RTX5070 Ti 16GB」（16GB GDDR7）＋Noctua「NF-A12x25 ULN」×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
電源
ユニット		 Antec「NeoECO Gold NE1000G M ATX3.0」(1000W、80 PLUS GOLD） SilverStone「SST-DA850R-GMA」（850W、80 PLUS Gold）
PCケース SilverStone「SUGO 17 Black SST-SG17B」（Micro-ATX、キューブ） SilverStone「SUGO 17 White SST-SG17W」（Micro-ATX、キューブ）
OS Microsoft「Windows 11 Pro 64bit」
直販価格 51万750円～ 45万4110円

