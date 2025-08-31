特殊なレイアウトで小型PCながらも大型ビデオカードを搭載できる、サイコム のワークステーション「Lepton Hydro WSZ890 Cube 」。ミドルタワーPCの半分くらいのサイズで、240mmラジエーターの水冷クーラーを2つ内蔵し、CPUとGPUのデュアル水冷を実現している。

しかも、ただ詰め込んでいるわけではなく、エアフローを含め冷却までしっかり考えられた構成だ。そのムダのない構造は前回のレビューで紹介したとおりだ。

とはいえ、実際の性能は試してみるまではわからない。もしかするとシーンによっては、水冷クーラーでも間に合わないレベルでCPUやGPUが高温になり、本来の性能を発揮できない可能性もある。そこで、今回は定番のベンチマークソフトを使い、PCとしての実力をチェックしていく。