横浜の関内にある和風コンカフェ「はねやすめ」のオーナーも兼務する辰巳シーナ（たつみ・しーな）さんが、12th DVD「蕩（とろ）ける視線」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月13日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

YouTubeのチャンネル「素朴な休日」も登録者数12万人を突破。配信者としても大人気の辰巳さんであるが、応援するファン（＝視聴者）との関係を描いたのが今作。「イメージDVDを100枚購入した特典」として、ファンの家を訪問するという物語である。

――おもしろいですね。

【辰巳シーナ】 6月に都内で撮ったのですが、「来ちゃいました～！」と玄関で挨拶したり、屋上に行ってトレンチコートを脱いだりする姿が楽しめます。インパクトのある映像が多いので、「これ、本当に大丈夫なのかな？」と思いましたけれど（笑）。

――オススメは？

【辰巳シーナ】 自分からリクエストしたのですが、クラシカルな雰囲気の制服にメガネをかけてOLに扮するシーンです。見た目はすごく地味なのに、脱いだら真っ赤でド派手なランジェリーというギャップがお気に入りです。

――ほか注目は？

【辰巳シーナ】 キッチンでイチャイチャしたり、ハイレグのレオタードを着てエクササイズをするシーンです。普段の私はこんなことをやらないので、新しい発見になったと思います。

――さて、コンカフェの経営のほうはいかがですか？

【辰巳シーナ】 この夏で3周年を迎えたのですが、タレントやアイドルを目指す子が入ってくるようになりました。横浜で一番（ビジュアルの）偏差値が高いお店になっていると思うので、ぜひ遊びに来てほしいです。

なお、この12th DVDを撮るにあたって、かなり体を絞る努力を重ねたそう。「初期の作品のころよりも体が引き締まっていると思います」と説明を加えた。ステージにもデニム柄のビキニで登場し、仕上がった美ボディーを披露。「まだまだグラビアもがんばっていきたいし、次回作も出せたらいいな」と抱負を述べた。コンカフェのイベント企画などは、お店の公式サイトで確認しよう。