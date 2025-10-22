「全国に明るいグラビアの発信」を掲げて活躍中の丸山りさ（まるやま・りさ）さんが、1st DVD「りさまる式初恋レッスン」（発売元：竹書房、収録時間：110分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

昨年に「ミスEXMAX（エキサイティングマックス）2024」と「ミスFLASH 2025」のグランプリに輝いた丸山さん。今年は週刊プレイボーイや週刊SPA!でも撮り下ろしが掲載され、グラビアでは文句なしの実績を携えてのイベント開催となった。5月に宮古島で撮影された1st DVDについて聞いていこう。

――どんな内容ですか？

【丸山りさ】 初心（うぶ）な男性との初デートをテーマにした映像です。普段から参加している撮影会での体験なども活かし、「どんなことを言ったら喜んでもらえるかな？」を考えながら取り組みました。

――なるほど。

【丸山りさ】 妄想が膨らむセリフも真面目に自分で考えたのですが、それが随所に盛り込まれています。ファンの方々にも「よくそんなこと知ってたね」「勉強するタイプの子だね」と評価をいただきました。どんなセリフを言うのかは、ぜひ映像で確認してほしいです。

――全体的なシーンとしては？

【丸山りさ】 可愛い制服姿でゴーヤチャンプルを作ってあげたり、黄色のビキニを着てビーチではしゃいだり、競泳水着でプールに入って遊んだりしました。一緒にお風呂に入るシーンでは、ブラシでいたずらされるところなども楽しめます。

――オススメは？

【丸山りさ】 この作品を撮るために筋トレをがんばったので、やっぱりDVDジャケットになっているシーンを観てほしいです。ムーディーな色のルームライトで照らされた部屋で、全身にオイルを塗ってセクシーなダンスを披露しています。

――1st DVDに点数を付けるなら？

【丸山りさ】 マネージャーさんに「そこまでやらなくてもいいよ」と言われた以上にがんばったし、いま出せる最大限だと思うので100点満点です。年間に3000冊ほど読書するのですが、真面目な内容だけじゃない本から吸収した知識も活かせたと思います（笑）。

とにかく全力でグラビアと真剣に向き合っている印象で、グランプリを2つも受賞できたのも納得といったところ。撮影会は年間に300件をこなすと言われるほどだが、「雑誌での活躍を増やしていきたいです」と抱負を述べた。まだアナウンスはないが、2nd DVDリリースにも期待が寄せられる。