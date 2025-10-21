広告代理店で働きながらグラドルやゲーマーとして活躍する優希つづは（ゆうき・つづは）さんが、2nd DVD「天使のくちづけ」（発売元：竹書房、収録時間：134分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

4月に沖縄で撮影された2nd DVDは、しごでき（仕事ができる）女子という役柄で魅せる映像。全チャプターでメガネが徹底されていて、知的で賢い雰囲気を演出している点が特徴と言えるだろう。視聴者は職場の同僚や部下になった気分で楽しめること請け合いである。

――どんなシーンを撮りましたか？

【優希つづは】 しごでき女子ですから、白いシャツとタイトなスカートのOL風スタイルから始まり、出張に出かけて朝起こしてあげたり、ジャージ姿でエクサイズして汗を流したりしました。岩場で雨宿りするシーンとかも楽しめます。

――オススメは？

【優希つづは】 黒と黄色の競泳水着で魅せるシーンです。前開きタイプという特殊な形状の水着だし、オイルを塗られて全身がテカテカになるので、一層セクシーに見えるんじゃないかと思います。

――ほか注目は？

【優希つづは】 屋外にある大きなバスタブで撮ったシーンです。実はロケ日がとても寒くて、青ざめた表情で震えながら撮っていたんですよ。「大丈夫かな？」と心配でしたが、映像がいい感じに仕上がっていてひと安心。肌の露出でギリギリを攻めている点も推したいです。

――実際の優希さんも広告代理店勤務ですが、どんな仕事をしているのですか？

【優希つづは】 営業職ではなくてクリエイティブな仕事なので、人とコミュニケーションをたくさんとるほうではないし、1人で淡々と作り上げていく感じです。これからも働きながらグラビア活動を続けていきたいです。

なお、前回の取材では黒髪だったが、今回は金髪に近い感じでステージに登場。「グラビアでは黒髪のほうがいいと思うのですが、ちょっと色を明るくしてギャルになりました（笑）」と解説。むしろ似合っているし、新たな魅力となりそうな気配だ。11月には大きな仕事のお知らせもあるというので、詳細の発表を待とう。