今19歳！ 撮影会モデルとして注目されている千葉まきさんが、1st DVD「ピュア・スマイル」（発売元：竹書房、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

透明感のある美少女という印象の千葉さんは、2024年の秋ごろに「雑誌に載ってみたいな」と軽い気持ちで事務所に応募したら、合格したことでグラビア活動をスタート。絶賛ブレイク中の入間ゆい（いるま・ゆい）さんと同じ事務所の後輩として、DVDデビューを飾ることになった。

――どんな内容ですか？

【千葉まき】 部活の先輩（＝視聴者）のことが大好きな高校生を演じていて、夏休みを一緒に過ごす感じの映像になっています。ロケは6月に奄美大島で行なわれたのですが、長袖のセーラー服を着たときは「暑いなぁ」と思いましたね（笑）。

――シーンとしては？

【千葉まき】 黄色のビキニでビーチではしゃいだり、川に行って競泳水着になったり、バドミントンで汗をかいてシャワーを浴びたりしました。セーラー服は畳の部屋のシーンで見せているのですが、大人っぽい雰囲気を出そうとがんばりました。

――オススメは？

【千葉まき】 ベッドの上で「明日のデートの約束はどうしよう？」って、心をときめかせるシーンです。恋する女の子というイメージが上手に出ていて、フレッシュ感がある点を推したいです。ピンクと白の可愛いボレロを着ています。

――ほか注目は？

【千葉まき】 レオタードで柔軟体操するシーンです。股関節がすごく柔らかいし、得意のポーズが披露できたのがよかったです。あと、プライベートのことなどをいろいろ話しているインタビューが収録さているので、ぜひ視聴してみてください。

ステージには「イベントのお手伝い」という扱いで入間さんも登場。頼もしい先輩との共演は、グラビア活動の励みになったのではないだろうか。「Cream」副編集長の西永彩奈さんが企画する、10月25日開催の「第8回セッション撮影会 ～にしちゃんファイナル回！～」にも、入間さんと一緒に参加する予定だ。