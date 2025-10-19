明るいキャラクターとグラビア映えするスタイルが魅力！ 広島県からやって来た松本玲奈（まつもと・れいな）さんが、1st DVD「恋してレイナ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：135分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

芝居が大好きな松本さんは、役者になることを目指して上京して1年足らず。どこを引き立たせていこうか考えたとき、頭に浮かんだのがグラビアのこと。「スタイルはいいほうだと思うし、名前を広めていけたらと活動を始めました」と経緯を説明してくれた。

――1st DVDはどんな内容ですか？

【松本玲奈】 視聴する方の「彼女」という感じの映像になっていて、海へ遊びに出かけたり、部屋でくつろいだり、運動してシャワーを浴びたりする姿が楽しめます。ロケは6月に都内と千葉県でやりました。

――オススメは？

【松本玲奈】 紐リボンの可愛い制服を着ているシーンです。SNSに制服を公開することはほとんどないし、もう21歳だから「そろそろ厳しいかな」と思っていたので、着られたことが本当にうれしかったです。

――ほか注目は？

【松本玲奈】 寝起きのベッドではしゃぐシーンです。枕を投げたり、元気に飛び跳ねたりするのですが、全体的に可愛いイメージになっているし、胸の揺れも楽しめるところを推したいです。

――特に素が出せたと思うのは？

【松本玲奈】 白のビキニを着て、庭でバスケをやるところです。スポーツは大好きなので、ドリブルも本気でやってしまいました。視聴したら「あれっ、ガチじゃん！」と思われるかもしれません（笑）。

――これからの抱負は？

【松本玲奈】 グラビアはまだ駆け出しですし、雑誌で取り上げてもらえるようになりたいし、表紙も狙っていきたいです。同じ事務所所属の高崎かなみさん、大瀧沙羅さんが憧れです！

演技に関しては、10月9日からスマホアプリ「FANY:D（ファニーディー）」で配信が始まったショートドラマ「七色のステージ ～アイドルVTuber始めました～」に出演しているので要チェック。10月25日開催の「チルファーム ハロウィン撮影会」にも参加する。