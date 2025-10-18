2024年3月に「AKB48」を卒業し、演技やグラビアで活躍中の佐々木優佳里（ささき・ゆかり）さんが、3rd DVD「思い出レイニー」（発売元：らんくう、収録時間：104分、価格：4400円）の発売記念イベントを10月4日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

7月に千葉県の南房総で撮影された3rd DVDは、雨が降るたびに交際していた男性（＝視聴者）のことを思い出してしまうという物語。過去と現在の姿を織り交ぜながらストーリーが進んでいくのがポイントである。

――なかなか凝っていますね。

【佐々木優佳里】 彼氏の髪を切ってあげたこと、温泉旅館に出かけたことなど、雨の日にいろいろな記憶がよみがえって切ない気持ちになる感じです。ファンの方々が求めていた内容になっていると思うし、ぜひ最後まで視聴してほしいです。

――オススメは？

【佐々木優佳里】 居酒屋で一升瓶を持って、「とりあえず飲む？」と晩酌を始めるシーンです。ほろ酔い気分で服を脱ぐという、グラビア的なイメージも楽しめるようになっています。

――ほか注目は？

【佐々木優佳里】 温泉旅館に泊まるシーンです。朝起きて浴衣姿で「起きて！」と言うのですが、そこからの展開がかなり大胆。大人っぽい紺色のランジェリーを見せるのですが、衣装合わせのときに「これがいい！」と直感で決めました。お気に入りです。

――作品テーマにちなに、佐々木さんの恋愛観についても。

【佐々木優佳里】 家で一緒にゲームができる人が理想です。よくプレイするのは「スプラトゥーン3」。OPENREC.tvの番組「ゆかるんのMMH！」で月イチの配信もやっているので視聴してみてください。

――この1年ほど、グラビアでの活躍が目立ちましたね。

【佐々木優佳里】 紙の写真集も出せましたし、DVDリリースも早いペースでこなせたのがうれしかったです。この先もいろいろな私を見ていただけるような活動ができたらなと思っています。

12月13日には、1stトレーディングカード「佐々木優佳里 ～NATURAL BODY～」が発売され、同日にソフマップでイベントも開催予定。ちょっと先の話になるが、2026年4月18日から始まる舞台「アサルトリリィ・シュツルム ～サングリーズル編～ 第2弾公演」にも出演する。新宿駅近くの「スペース・ゼロ」にて。