【3日間】ステーキ×バーグ×チキンの「トリプル」が登場！肉の日の豪快メニュー

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは、10月28日から10月30日までの3日間限定で、「10月の29(肉)の日」を開催。期間中、特別メニューを販売する。

ビッグボーイが肉の日を開催

グリル料理を中心としたファミリーレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では、毎月29日に合わせてお得にステーキやハンバーグを楽しめる「29(肉)の日」を開催中。



今回は10月29日の“肉の日”に合わせ、看板商品「大俵ハンバーグ」を使用したメニューを販売する。

▲炙りチーズ大俵ハンバーグのトリプルグリル プレミアムセット付

価格：大俵ハンバーグ150g（3221円）

〃 200g（3287円）

〃 250g（3507円）





爽やかな酸味とコクが特長のチェダーチーズとマイルドな味わいのエダムチーズを看板商品「大俵ハンバーグ」にのせバーナーで炙った、炙りチーズ大俵ハンバーグ（150g）と、希少部位“みすじ”を使用したカットステーキ（80g）、直火で皮をパリッと焼いた香ばしいグリルチキン（100g）を同時に堪能できる一品。

また、大俵ハンバーグは、200g、250gにサイズアップも可能。また、プレミアムセット付きのため、厳選サラダバーやスープバー、国産米を100%使用したライスバー、カレーバーも一緒に楽しむことができる。

1ヶ月のご褒美に

ビッグボーイといえば、の「大俵ハンバーグ」が心ゆくまで楽しめる今月の肉の日。もちろんハンバーグだけでなく、ステーキやチキンまでついて超ボリューム。

1ヶ月がんばったご褒美や来月への活力に、思いっきりお肉を堪能するのはいかが？

（※文中の価格はすべて税込）