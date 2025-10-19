やったー！セブンの“ドジャース銀だこ”が復活、SNSで話題になった冷凍たこ焼

セブン-イレブン・ジャパンは全国のセブン‐イレブン店舗で、冷凍「築地銀だこ UMAMIたこ焼」を10月21日から順次数量限定で発売します。6個入り、645円。



イトーヨーカドー、ヨーク、ヨークベニマルなどでも展開されます。

ドジャー・スタジアムで人気の「銀だこ」をイメージ

SNSで話題になったという商品がセブン-イレブンに復活します。

「築地銀だこ UMAMIたこ焼」は、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムに出店している築地銀だこで好評という「濃厚魚介系 UMAMIたこ焼」をイメージした商品です。



8種の魚介の旨味と特製醤油ベースの甘口ソースが織りなす濃厚な味わいが特長の冷凍たこ焼。生地にはあおさや魚介だし、素干しえび粉を加え、海の香りを感じる風味豊かな仕上がりにしています。タコは新鮮なものを丁寧に手切りし、噛むほどに旨味が広がるといいます。

特製の「濃厚魚介だれ」は、醤油ベースの甘口ソースに、煮干し（カタクチイワシ）と鰹のだしを使用し魚介のうまみを感じられるようブレンドしたとのことで、唐辛子とにんにくのコクをプラス。

さらに、別添の「イカ天かす」「焼きあごだし粉」「かつお節」をトッピングすることで、香り高い旨味と深い味わい演出されるそうです。

あのメジャー級グルメが帰ってきた！

「築地銀だこ UMAMIたこ焼」は、7月に行われた「メジャー級グルメ」フェアでの発売時にSNSで話題となり、冷凍食品軽食カテゴリーの中で販売金額1位を記録した人気商品です。



ドジャー・スタジアムでの話題性だけでなく、味わいそのものも人気の理由のようです。工場でも店舗と同じ焼き台を使い、一つひとつ手焼きで仕上げているのだとか。そのため、電子レンジで温めるだけで、焼き立てさながらの香ばしさと食感を楽しめるのだそうです。

魚介の旨味が凝縮されたたこ焼は、夜食にもぴったりな一品ではないでしょうか。ちょっと贅沢したい日のご褒美メニューとしても重宝しそうです。

※価格は税込み表記です。