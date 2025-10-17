Bluetooth SIGは10月16日、同日開催のBluetooth東京セミナーの会場で記者会見を開催した。ケン・コルドラップCMOが来日。最新の市場レポート「Bluetooth市場動向 2025年版」に基づき、Bluetooth規格の現状について説明した。

コンドラップ氏は「Bluetooth SIGは誰もが求める『本質的なニーズ』である『つながり』を実現するためのコミュニティである」点を強調。技術を進化させ、仕様として策定していく機関であり、認証機関であり、業界団体である点がユニークだとした。

プレゼンテーションのテーマとしても掲げた「つながりの力でより良い世界へ」というビジョンを推進していく考えで、そのために従来のスローガン「無線でつながる世界」を刷新し、アクセシブルで安全、健康や生産性向上にも貢献する「目的のあるつながり」を重視していくとした。

Bluetooth対応デバイスの年間出荷台数は2025年に約53億台、2029年には約77億台に達する見込み。今後5年間の年平均成長率（CAGR）も22％と高水準を維持する見通しだ。Bluetooth SIGには発足後約20年間の累計で4万社以上が参加、年間で約1000社の新規加入企業があるという。日本はメンバー企業数・認証製品数ともに世界第3位に位置し、重要な国の一つであるとした。

Bluetooth SIGでは常時50を超える仕様策定プロジェクトが進行している。

チャネルサウンディング（高精度測距）、超低遅延なデバイス（HID：Human Interface Device）、高データスループット（HDT：High Data Throughput）、LE Audioの強化、高周波帯対応（5GHz帯、6GHz帯）などの技術が今後の注目領域になるという。