6万円を切る4Kモバイルディスプレイ　JAPANNEXT「JN-MD-IPS173U」が10月10日登場

JAPANNEXT、17.3インチ4Kモバイルディスプレイ「JN-MD-IPS173U」を発売

JAPANNEXTは10月10日、17.3インチのIPSパネルを搭載した4K対応モバイルディスプレイ「JN-MD-IPS173U」を発売するという発表した。価格は59,980円（直販価格:税込）。外出先や自宅リビングなど、さまざまな環境で手軽にマルチディスプレイ環境を構築できるポータブルモニターとして注目を集めている。

4K高解像度＆広視野角IPSパネルを採用

「JN-MD-IPS173U」は、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍となる高精細な映像を表示できる。上下左右170度の広視野角IPSパネルを採用しており、どの角度からでも鮮やかで自然な色再現を実現しているという。

最大輝度は400cd/m²、コントラスト比は1200:1と高性能で、明暗の表現力にも優れる。さらに、HDR400相当の映像出力に対応し、深みと奥行きのあるリアルな映像美を楽しむことができる。

USB-C＆miniHDMI対応でスマートに接続

接続端子には、ハイブリッド対応のUSB-Cポートを2基、miniHDMIポートを1基装備。USB-Cケーブル1本で映像出力と電力供給の両方をまかなえるため、ノートPCやタブレットとの接続も簡単だ。

配線がすっきり整理できるため、デスク周りをシンプルに保ちながら快適に作業ができる。ビジネス用途だけでなく、外出先での作業環境改善にも最適な構成となっている。

スマートケース・スピーカー・保証付きで安心

付属の折りたたみ式スマートケースはスタンドとしても機能し、持ち運びや設置が容易。さらに、1W×2のステレオスピーカーを内蔵しており、動画や音楽も手軽に楽しめる。

また、2年間のメーカー保証が付属しており、長期間安心して使用できるのも大きな魅力だ。

購入は主要オンラインストアで可能

「JN-MD-IPS173U」は、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど主要ECサイトで購入可能だ。

仕事用のサブモニターとしてはもちろん、映画鑑賞やゲームなどエンタメ用途にも幅広く対応する、多機能なモバイルディスプレイとなっている。