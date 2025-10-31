軽量800gの15.6型モバイルディスプレイ、JAPANNEXTが新モデル「JN-MD-IPS156F-T」を発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

JAPANNEXT、15.6インチ フルHDモバイルディスプレイ「JN-MD-IPS156F-T」を発売

―― 軽量・高画質・マルチタッチ対応でどこでも快適な作業環境を実現

　JAPANNEXTは10月31日、液晶ディスプレイの新モデル「JN-MD-IPS156F-T」を発売すると発表した。価格は24,980円（参考価格:税込）で、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど主要オンラインストアにて販売される。

高画質IPSパネル採用の15.6インチモバイルディスプレイ

　本製品は、15.6インチのIPSパネルを搭載したフルHD（1920×1080）対応モバイルディスプレイ。上下左右178度の広視野角を持ち、どの角度から見ても鮮明で自然な色再現を実現しているという。

　さらに、10点マルチタッチパネルを採用しており、指先でのスムーズな操作や直感的なインタラクションが可能だ。

軽量・薄型デザインで持ち運びも快適

　本体は約800gの軽量設計最薄部12mmのスリムボディを実現。カフェや出張先、自宅リビングなど、場所を選ばずに作業ができる携帯性の高さが魅力だ。

　背面にはキックスタンドを備えており、ノートPCとのデュアルディスプレイ環境を簡単に構築できる。また、フェルトケースが付属しており、持ち運び時の保護も万全だ。

豊富な接続端子と快適な視聴環境

　接続端子は、ハイブリッド対応USB-C×2mini HDMI×1を搭載。ノートPC、スマートフォン、ゲーム機など、多様なデバイスに対応する。

　さらに、VESAマウント規格にも対応しており、モニターアームなど外部アクセサリーとの連携も可能だ。

　目の疲れを軽減するフリッカー抑制ブルーライトカット機能も標準搭載。内蔵の1Wスピーカーは、動画視聴やゲームプレイをより快適にする。

高品質と安心の2年保証

　「JN-MD-IPS156F-T」は、JAPANNEXTの高い技術力を体現する一台。2年間のメーカー保証が付属し、個人ユーザーから法人利用まで、幅広いニーズに対応する。

