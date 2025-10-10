超高速500Hzゲーミングモニターが当たる！ JAPANNEXT×DetonatioN FocusMeがスポンサー契約を締結

JAPANNEXT、プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」とスポンサー契約を締結

JAPANNEXTは10月1日、国内トップクラスのプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe（DFM）」とスポンサー契約を締結した。これを記念し、500Hz対応の特別仕様ゲーミングモニターが当たるプレゼントキャンペーンを開催している。

応募期間は10月14日まで。指定された公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストするだけで参加できる。

抽選で1名に「500Hz」対応モニターが当たる！

今回のキャンペーンでは、抽選で1名に24.5インチのIPSパネルを搭載したゲーミングモニター「X-500（JN-IPS24X500FR-H-C6）」をプレゼントする。

このモデルは500Hzの高速リフレッシュレートと1msの応答速度を誇り、プロゲーマーやハードコアゲーマーが求める正確かつ滑らかな映像体験を実現する。まさに“勝つためのモニター”と呼ぶにふさわしい特別仕様だ。

この機会に、ハイエンドゲーマー垂涎の限定モデルを手に入れてほしい。

世界で戦う「DetonatioN FocusMe」とのパートナーシップ

DetonatioN FocusMeは、日本を代表するプロeスポーツチームとして、世界大会で数々の実績を誇る。特に2021年10月には「League of Legends」部門で日本チームとして初のベスト16入りを果たし、その名を世界に刻んだ。

JAPANNEXTは、こうした世界レベルで活躍するチームと手を組むことで、革新的なゲーミング製品とeスポーツの魅力をより多くの人々に届けることを目指している。