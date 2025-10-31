ホワイトで統一された美しい液晶モニター！ JAPANNEXT「JN-238IPS120F-HSPC6-W」10月31日発売

JAPANNEXT、USB-C給電＆多機能スタンド搭載の23.8インチ白色モニター「JN-238IPS120F-HSPC6-W」を10月31日発売

JAPANNEXTは10月31日、USB-C給電に対応し、多機能スタンドを備えた23.8インチ液晶モニター「JN-238IPS120F-HSPC6-W」を発売すると発表した。価格は20,980円（参考価格:税込）。ホワイトで統一されたデザインが特徴で、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど主要オンラインストアで購入可能だ。

高画質IPSパネル＆120Hz対応で映像もゲームも滑らかに

JN-238IPS120F-HSPC6-Wは、フルHD（1920×1080）解像度と広視野角178度を誇るIPSパネルを採用。写真・動画編集などのクリエイティブ用途はもちろん、日常の映像視聴でも鮮やかで自然な色再現が楽しめる。

また、120Hzの高速リフレッシュレートに対応しており、動きの速いゲームシーンでもブレの少ない滑らかな映像表示が可能だ。

白で統一された上品なデザイン、医療現場やオフィスにも最適

本製品は、モニターベゼルやスタンド、さらには付属のケーブルや電源アダプターまですべてホワイトで統一。清潔感と統一感を重視するユーザーにぴったりのデザインだ。

全体が白基調のため、医療施設やサロン、スタイリッシュなオフィス空間などにも自然に溶け込む。

USB-C給電＆多機能スタンドで自由度の高い作業環境を実現

機能面では、昇降・チルト・スイーベル・ピボット対応の多機能スタンドを採用。高さは最大135mmまで調整可能で、作業姿勢や環境に合わせて柔軟に設定できる。

また、USB-Cポートは最大65W給電に対応しており、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が同時に行える。デスク周りをすっきりまとめたいテレワーカーにも最適だ。

多彩な接続端子と安心の2年保証

インターフェイスにはHDMI 1.4、DisplayPort 1.2、USB-Cを搭載。幅広いデバイスと接続できる汎用性の高さも魅力だ。

さらに、2W×2のステレオスピーカーを内蔵し、VESAマウントにも対応。長時間使用を考慮したフリッカーフリー技術やブルーライト軽減モードも備えている。

加えて、安心の2年間メーカー保証付きで、長期利用でも安心して使える。