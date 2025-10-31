JAPANNEXTから「3-in-1チャージャー」登場　スマホ・AirPods・Apple Watchを同時に充電できるQi2対応モデル

スマホ・AirPods・Apple Watchを同時充電！JAPANNEXTの新型「3-in-1チャージャー」登場

JAPANNEXTは10月31日、スマートフォン、AirPods、Apple Watchを同時に充電できる新製品「3-in-1チャージャー（型番：JN-CG-15SQ3N1）」を発売すると発表した。価格は9,980円（直販価格:税込）で、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなど主要オンラインストアで購入可能だ。

このJN-CG-15SQ3N1は、スマートフォンを最大15Wで急速充電できるほか、AirPodsとApple Watchをそれぞれ2.5Wでワイヤレス充電できる3-in-1モデル。合計20Wの出力を誇り、デスク周りをスッキリ整えたい人に最適な設計だ。複数の充電ケーブルを一本化できるため、整理されたミニマルなワークスペースを実現する。ただし、使用には30W以上のUSB電源アダプター（QC3.0またはUSB PD対応）が別途必要となる点に注意したい。

また、最新のQi2規格に対応しており、マグネットによってスマートフォンをしっかりと固定。充電中のズレや発熱を抑え、安全かつ安定した充電を可能にしている。さらに、本体上部にはワンタッチで回転できるスマートローテーション機能を搭載。スマートフォンを横置きから斜め置きへ簡単に切り替えられ、動画視聴などのシーンでも快適な使い心地を提供する。

本製品には、「コンパクトスタイル」「ディスプレイスタイル」「フルアクティブスタイル」の3つの充電モードを搭載。用途やシーンに合わせて簡単に切り替えができる。特にフルアクティブスタイルでは、3台のデバイスを同時に充電可能で、忙しい現代人のライフスタイルにフィットする設計となっている。