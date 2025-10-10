75インチでこの価格！ JAPANNEXT「JN-V750U-M」が19万円台で登場

JAPANNEXT、75インチ4K液晶モニター「JN-V750U-M」を発売 ― 高コントラストVAパネル搭載で圧倒的映像美を実現

　JAPANNEXTは10月10日、75インチの大画面VAパネルを採用した4K液晶モニター「JN-V750U-M」を発売すると発表した。価格は194,980円（直販価格:税込）で、ホームシアターからビジネス用途まで幅広く対応する大型ディスプレイ市場の新たな選択肢となる。

4K解像度と高コントラストVAパネルによる圧倒的な映像体験

　「JN-V750U-M」は、4K（3840×2160）解像度によってフルHDの約4倍の作業領域を確保。映像や文字もより精細に表示できる。さらに、4800:1の高コントラスト比を誇るVAパネルを搭載し、黒の深みと鮮やかな色再現を両立しているという。

　最大輝度は400cd/m²sRGB 99％の広色域をカバーし、HDR400相当の映像表現に対応。映画やゲーム、デザイン作業などあらゆるコンテンツを高画質で楽しめる。

豊富な入出力端子とデジタルサイネージ対応で多用途に活躍

　HDMI 2.0端子×3に加え、USBポート、ビデオ／音声入力端子、コンポーネント入力などを備え、PC・ブルーレイプレーヤー・ゲーム機など幅広いデバイスと接続可能。

　また、USBメモリに保存した動画や画像を直接再生できる機能も搭載しており、デジタルサイネージ用途として商業施設や店舗での広告表示にも対応する。

長時間利用に配慮した目に優しい設計

　フリッカー軽減モードとブルーライト低減モードを搭載し、長時間の視聴や作業でも目の疲れを軽減。さらに、VESAマウント対応で壁掛け設置やスタンド利用も自由自在。

　10W×2のステレオスピーカーリモコンも標準付属し、快適な操作性を実現している。

安心の長期保証と購入情報

　標準で2年間の製品保証が付属し、希望に応じて3年・5年保証モデルも選択可能。

　「JN-V750U-M」は、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなどの主要オンラインストアで購入できる。

