AWSが「Bedrock AgentCore」を一般提供　AIエージェント開発・運用のための機能群、東京リージョンでも

Amazon Web Services（AWS）は、2025年10月13日（米国時間）、AIエージェントの構築や展開、運用を支援するマネージドサービス郡「Amazon Bedrock AgentCore（AgentCore）」の一般提供を開始した。東京リージョンを含む、9つのAWSリージョンで提供する。

AgentCoreは、2025年7月のAWS Summit New Yorkにてプレビュー版の開始を発表していた。今回早くも正式提供に至り、東京リージョンも含めて対応リージョンも拡大されている（参考記事：AWSジャパンが、AIエージェントの部品集「Bedrock AgentCore」と仕様駆動型IDE「Kiro」を解説）。

提供される7つのサービスは、以下の通り。

・Runtime

動的なAIエージェントをデプロイ・稼働させるためのセキュアな実行環境

・Memory

AIエージェントの「短期記憶」「長期記録」の仕組み提供する機能

・Identity

AIエージェント契機のアクセスに対する認証機能

・Gateway

APIやLambda関数、既存のサービスをMCP対応する機能

・Code Interpreter

AIエージェントのコード実行におけるサンドボックス環境

・Browser Tool

AIエージェントが安全にウェブサイトを扱うためのブラウザ環境

・Observability

AIエージェントのトレース・可視化のためのオブザーバビリティ機能

AgentCoreのSDKは、既に100万回以上ダウンロードされているという。初期のユーザー企業としてソニーグループが挙げられ、 同グループのD&Tプラットフォーム AI Acceleration 部門 部門長である大場正博氏は、「AgentCoreを活用することで、グループ全体のAgentic AI Platformを構築し、エンタープライズレベルのセキュリティ、オブザーバビリティそしてスケーラビリティを実現し、さらにクロスプラットフォームでのシームレスなAIリソースへの接続を実現しました」とコメントしている。