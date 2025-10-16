既に世界で100万回以上のダウンロード
AWSが「Bedrock AgentCore」を一般提供 AIエージェント開発・運用のための機能群、東京リージョンでも
2025年10月16日 15時00分更新
Amazon Web Services（AWS）は、2025年10月13日（米国時間）、AIエージェントの構築や展開、運用を支援するマネージドサービス郡「Amazon Bedrock AgentCore（AgentCore）」の一般提供を開始した。東京リージョンを含む、9つのAWSリージョンで提供する。
AgentCoreは、2025年7月のAWS Summit New Yorkにてプレビュー版の開始を発表していた。今回早くも正式提供に至り、東京リージョンも含めて対応リージョンも拡大されている（参考記事：AWSジャパンが、AIエージェントの部品集「Bedrock AgentCore」と仕様駆動型IDE「Kiro」を解説）。
提供される7つのサービスは、以下の通り。
・Runtime
動的なAIエージェントをデプロイ・稼働させるためのセキュアな実行環境
・Memory
AIエージェントの「短期記憶」「長期記録」の仕組み提供する機能
・Identity
AIエージェント契機のアクセスに対する認証機能
・Gateway
APIやLambda関数、既存のサービスをMCP対応する機能
・Code Interpreter
AIエージェントのコード実行におけるサンドボックス環境
・Browser Tool
AIエージェントが安全にウェブサイトを扱うためのブラウザ環境
・Observability
AIエージェントのトレース・可視化のためのオブザーバビリティ機能
AgentCoreのSDKは、既に100万回以上ダウンロードされているという。初期のユーザー企業としてソニーグループが挙げられ、 同グループのD&Tプラットフォーム AI Acceleration 部門 部門長である大場正博氏は、「AgentCoreを活用することで、グループ全体のAgentic AI Platformを構築し、エンタープライズレベルのセキュリティ、オブザーバビリティそしてスケーラビリティを実現し、さらにクロスプラットフォームでのシームレスなAIリソースへの接続を実現しました」とコメントしている。