au版「Galaxy」全20機種、衛星データ通信に対応　SIMフリー版も順次拡大へ

Samusung

サムスン電子ジャパンは10月15日、KDDIが提供する「au Starlink Direct（衛星データ通信）」にSamsung Galaxyシリーズ全20機種が新たに対応すると発表した。

衛星データ通信機能は、地上の通信網が届かないエリアでもStarlink衛星を経由してインターネット接続が可能となる仕組み。2025年8月28日に「Galaxy Z Fold7」「Z Flip7」で世界初対応を開始していた。今回の拡大では、Galaxy S25とS25 Ultraが本日から対応し、今月下旬以降、Z FoldシリーズやZ Flipシリーズ、S24シリーズ、Aシリーズなど順次アップデートが配信される予定。

アップデート後は申し込み不要で機能が利用可能。Googleマップやウェザーニュース、防災アプリ、X（旧Twitter）などの主要アプリが圏外でも使用できる。災害時や山間部など電波が届きにくい地域でも通信が可能になるため、利用者の安心感が高まりそうだ。

さらに、SIMフリー版Galaxyも対象を拡大し、Z Fold7やS25 Ultraなど14機種が今後対応予定となる。こちらはauのSIM契約が必要となる。