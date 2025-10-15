“ベビースター入りもんじゃ”も！セブン「東京うまいものフェア」を開催

セブン‐イレブンは10月15日から28日までの14日間、東京都内の店舗で「東京うまいものフェア」を開催します。

東京の食文化をテーマに、江戸甘味噌や八王子ラーメン、もんじゃ焼きなど、地元の味を堪能できる全8品が登場します。

▲江戸甘味噌使用 直巻きおむすび 豚みそ生姜 203円

東京の伝統的な調味料の1つで甘みが特長の「江戸甘味噌（えどあまみそ）」を使用したおむすびです。豚味噌と相性の良いしょうがの辛味と爽やかな香りで後味はすっきりとしており、濃厚ながら重たくない味わいが特徴です。

▲江戸甘味噌使用 味噌ダレ豚丼 680円

甘くコクのある江戸甘味噌に漬け込んだ豚肉をやわらかく焼き上げた丼です。タレが染み込んだご飯と一緒に食べると、甘みと旨みが広がる満足感のある一品です。

▲八麺会公認 八王子ラーメン 561円

八王子ラーメンを愛する団体「八麺会」が公認した一杯です。煮干しが香る醤油スープに刻み玉ねぎをたっぷりとのせ、八王子ラーメン専用の麺で心地よい歯切れを楽しめます。

▲スープの旨み広がる醤油ちゃんこスープ 386円

東京発祥のちゃんこ鍋をアレンジ。鶏肉や野菜、豆腐を入れた具だくさんのスープで、旨みと風味を活かしたすっきりとした味わいに仕上げています。

▲もち明太子 チーズもんじゃ 300円

下町の味「もんじゃ焼き」に、もちと明太子を合わせた人気の組み合わせです。明太子のプチプチとした食感と、コク深い旨辛な味わいが特徴です。

▲ベビースター チーズもんじゃ 300円

もんじゃ焼きにベビースターとコーンを加えた一品。パリパリ食感と香ばしさ、コーンの自然な甘みが相性抜群です。

▲大田区発祥揚げパン シュガー 167円

給食でおなじみの揚げパンは、大田区の小学校で生まれたとされています。ふんわり軽いパンにシュガーをまぶし、懐かしい味わいを楽しめます。

▲東京都産牛乳使用 ミルクプリン 291円

東京都産牛乳のコクと甘みを活かしたプリンです。とろっとしたミルクプリンに、ふんわりホイップを重ねています。

東京グルメ勢ぞろい！

東京の伝統や下町文化を感じさせるラインアップで、身近なコンビニで“地元のうまいもの”を味わえるのが魅力です。どれも東京らしさが詰まっていて、観光気分で食べ比べるのも楽しそうです。

※価格は税込み表記です。