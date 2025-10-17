このページの本文へ

本日スタート

ステーキのどん「食べ放題」で希少部位ミスジのステーキも1皿つく！4店舗限定

2025年10月17日 17時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

今だけ嬉しすぎる企画〜！

　ステーキのどんでは4店舗限定で、「どん食べ放題」を注文した人を対象に「希少部位ミスジの切落しステーキ」を1皿プレゼントする企画を10月17日よりスタート。

今だけ希少部位を一皿目にプレゼント！

　ステーキレストラン「ステーキのどん」では、浦和三室店、新前橋店、小山犬塚店・富里インター店・古市場店・的場店で、「どん食べ放題」（100分制、4378円）を実施中。

　中でも今回は、小山犬塚店・富里インター店・古市場店・的場店限定で、「どん食べ放題」を注文した方に「希少部位ミスジの切落しステーキ」を食べ放題の1皿目としてプレゼントする。

　的場店のみ平日17時～21時の限定開催で、その他3店舗では、平日・土日かかわらず、11時～21時まで実施する。キャンペーンは11月6日までとなる見込み（販売数によって期間は変更の可能性あり）。

どん食べ放題 詳細

食べ放題のメニューも豊富！

【価格】
（時間は100分制・ラストオーダーは初回提供より70分後）

　1人　　　  4378円
　65歳以上　3828円
　小学生　　 1320円
　小学生未満 無料

【実施店舗】浦和三室店、新前橋店、小山犬塚店・富里インター店・古市場店・的場店

【提供メニュー】
●メイン料理　激アツステーキ、ハンバーグ130g、チーズインハンバーグ、チキンステーキ、 　ポークグリル、タンドリーチキン
●ソース　ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、 　デミグラスソース、どん辛ソース
●トッピング　大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ
●サイドメニュー・デザート　自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ、おすすめプチアイス
●「お子様限定メニュー」（小学6年生まで注文可能）　お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス
●ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバーも食べ放題のラインナップに含まれる

早めにチェックしよ！

　通常の食べ放題がより豪華になるプレゼント企画。販売終了が早まる可能性もあるので、チェックは早めが良さそうだ。

　（※文中の価格はすべて税込）

