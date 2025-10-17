ステーキのどん「食べ放題」で希少部位ミスジのステーキも1皿つく！4店舗限定

ステーキのどんでは4店舗限定で、「どん食べ放題」を注文した人を対象に「希少部位ミスジの切落しステーキ」を1皿プレゼントする企画を10月17日よりスタート。

今だけ希少部位を一皿目にプレゼント！

ステーキレストラン「ステーキのどん」では、浦和三室店、新前橋店、小山犬塚店・富里インター店・古市場店・的場店で、「どん食べ放題」（100分制、4378円）を実施中。

中でも今回は、小山犬塚店・富里インター店・古市場店・的場店限定で、「どん食べ放題」を注文した方に「希少部位ミスジの切落しステーキ」を食べ放題の1皿目としてプレゼントする。

的場店のみ平日17時～21時の限定開催で、その他3店舗では、平日・土日かかわらず、11時～21時まで実施する。キャンペーンは11月6日までとなる見込み（販売数によって期間は変更の可能性あり）。

どん食べ放題 詳細

【価格】

（時間は100分制・ラストオーダーは初回提供より70分後）

1人 4378円

65歳以上 3828円

小学生 1320円

小学生未満 無料

【実施店舗】浦和三室店、新前橋店、小山犬塚店・富里インター店・古市場店・的場店

【提供メニュー】

●メイン料理 激アツステーキ、ハンバーグ130g、チーズインハンバーグ、チキンステーキ、 ポークグリル、タンドリーチキン

●ソース ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、 デミグラスソース、どん辛ソース

●トッピング 大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ

●サイドメニュー・デザート 自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ、おすすめプチアイス

●「お子様限定メニュー」（小学6年生まで注文可能） お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス

●ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバーも食べ放題のラインナップに含まれる

早めにチェックしよ！

通常の食べ放題がより豪華になるプレゼント企画。販売終了が早まる可能性もあるので、チェックは早めが良さそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）