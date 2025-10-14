「ホタテ」「味噌ラーメン」など北海道グルメ食べ放題！120分で満喫

和食さとは10月16日から12月10日までの期間限定で「北海道フェア」を開催します。



さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉の食べ放題コースに北海道フェアメニューを追加するほか、御膳など単品メニューでもフェアメニューを販売します。



フェアメニューは、帆立や秋鮭、水だこ、道産豚肩ロースなど、北海道の食材を使った多彩な内容を用意。

「北海道フェア食べ放題コース」が今年も登場！

和食さとでは、しゃぶしゃぶ/すき焼き/焼肉料理の食べ放題コースを用意。いずれも、「食べ放題プレミアムコース」を選択すると、お寿司や天ぷらなどの一品料理が120分間食べ放題可能です。

今回、昨年も実施した「北海道フェア」の食べ放題を実施。食べ放題プレミアムコースにおいて、通常の食べ放題メニューのほか、帆立のお造りやミニ帆立丼、豚丼などのほか、札幌名物「ラーメンサラダ」や北海道の発酵食品「にしんのきりこみ」なども食べ放題に対象になります。

ほかにも「水だこのカルパッチョ」や「越冬きたあかりのチーズじゃがバタ」など、北海道ならではの料理が揃います。

■北海道フェア食べ放題コース 概要

期間：10月16日～12月10日 予定

料金：

・さとしゃぶ・さとすき 5269円

・さと式焼肉 5599円

※各コース共通

・シニア(65歳以上) 大人の価格より220円引き

・小学生 大人価格の半額

・小学生未満 658円

・3歳以下…無料

「ミニ帆立丼」や「道産豚の豚丼」が登場する

「北海道フェア」を開催！

単品メニューでは、帆立といくらを贅沢に盛り合わせた「帆立といくらの二色丼セット」や、いくら丼・帆立丼・豚丼から好きな2種類を選べる「選べる北海ミニ丼セット」、北海道産食材を少しずつ楽しめる「北海づくし御膳」などが登場します。

▲帆立といくらの二色丼セット 2968円

▲選べる北海ミニ丼セット 2198円

▲北海づくし御膳 2528円

さらに、北海道の老舗たれ屋「ソラチ」のたれで仕上げた「道産豚の豚丼セット」や、寒い季節にうれしい「味噌ラーメンとミニ豚丼セット」もラインアップ。新登場の「さとの石狩鍋」は、帆立と鮭の旨みがしみ出す味噌仕立てのだしが特徴です。

▲道産豚の豚丼セット 1758円

▲味噌ラーメンとミニ豚丼セット 1868円

▲さとの石狩鍋 2198円

北海道の恵みが勢ぞろい！

北の大地の海の幸と大地の恵みを一度に楽しめる豪華なフェアとなっています。特に、いくら丼・帆立丼・豚丼から好きな2種類を選べる「選べる北海ミニ丼セット」は彩り豊かで魅力的！ 家族や友人と一緒に、和食さとで“北海道旅行気分”を味わっては？。

※価格は税込み表記です。