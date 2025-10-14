本日終了！ Windows 10のサポート　どうしても今すぐ移行できない人は無料でも可能なESUの登録を

2015年7月に発売されたWindows 10のサポートが、今日10月14日（現地時間）に終了する。サポート終了後は、セキュリティ更新プログラムが提供されないなど、安全性に問題が生じる状態となるので、Windows 11に移行する必要がある。
どうしても移行できない個人ユーザーについては、「拡張セキュリティアップデートプログラム（ESU）」が2026年10月13日まで適用される。これはMicrosoftアカウントでログインし、PC設定を同期している場合は追加費用なし、もしくは1000 Microsoft Rewardsや30ドル相当の支払いで利用可能になるもので、2026年10月13日までセキュリティ更新プログラムが提供される。
詳しくは以下の公式Xアカウント（@Windows_Japan）のツイートから。
本日、Windows 10 のサポートが終了します。— Windows_Japan (@Windows_Japan) October 13, 2025
サポート終了後も PC は使用可能ですが、セキュリティ リスクや互換性の問題が生じる可能性があるため、Windows 11 への移行を推奨しています。
▼詳細情報・移行ガイドはこちらhttps://t.co/FAAQ9ur9lr#Windowspic.twitter.com/1vw0WKgUO6