本日終了！ Windows 10のサポート　どうしても今すぐ移行できない人は無料でも可能なESUの登録を

2025年10月14日 16時25分更新

文● 二子／ASCII

　2015年7月に発売されたWindows 10のサポートが、今日10月14日（現地時間）に終了する。サポート終了後は、セキュリティ更新プログラムが提供されないなど、安全性に問題が生じる状態となるので、Windows 11に移行する必要がある。

　どうしても移行できない個人ユーザーについては、「拡張セキュリティアップデートプログラム（ESU）」が2026年10月13日まで適用される。これはMicrosoftアカウントでログインし、PC設定を同期している場合は追加費用なし、もしくは1000 Microsoft Rewardsや30ドル相当の支払いで利用可能になるもので、2026年10月13日までセキュリティ更新プログラムが提供される。

　詳しくは以下の公式Xアカウント（@Windows_Japan）のツイートから。

 

