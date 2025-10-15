日本と韓国を拠点に活躍する新海まき（しんかい・まき）さんが、4th DVD「私色に染めたい」（発売元：竹書房、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

芸能活動も12年目を迎えている新海さんだが、韓国に渡航してがんばる姿が共感を呼んで人気者に。日本でのグラビア活動も勢いづいていて、イメージDVDも前作から間を空けずのリリースとなった。2月に宮古島で撮影された映像について聞いていこう。

――どんな内容ですか？

【新海まき】 「無邪気な彼女」との南国旅行がテーマです。朝起きて「おはよ」と囁いたり、海に遊びに行ってはしゃいだり、原っぱでフラフープや縄跳びをやったりしました。

――オススメは？

【新海まき】 キッチンでゴーヤチャンプルを作るシーンです。ロケ地が宮古島ですし、一生懸命に作ったつもりでしたが、味がちょっと薄かったかなあ（笑）。でも、愛情を込めたし、その後の展開もぜひ楽しんでもらえたらと思います。

――ほか注目は？

【新海まき】 「趣味でコスプレしてみたよ」と、ナース服を披露するシーンです。その下にはものすごくセクシーなランジェリーを着けていて、SNSに写真を公開したらバズりました！

――DVDジャケットも大人っぽいですね。

【新海まき】 倉庫みたいなロケーションで撮ったのですが、ラフな髪型で全身にオイルを塗ってテカテカ。ちょっと上から見つめるような、カッコいいイメージに仕上がっています。

10月31日には、1st写真集「刻（とき）に咲く」を発売。「デビューしたころから、ずっと目標にしていた紙の写真集です。最大露出で挑んだのでぜひご覧になってほしいです」とPR。11月1日には、オンラインサイン会も開催予定だ。