10月9日、NTTドコモビジネスは年次イベント「NTT docomo Business Forum」を開催。基調講演に登壇したNTTドコモビジネス社長執行役員CEO小島克重氏は、AIに最適化されたICTプラットフォームを基盤とした「産業・地域DXのプラットフォーマー」を目指すとアピール。大企業前提だったサービスが中小企業にまで拡大し、欠けていたピースのモバイルが充当されたことで、IoTや自動運転などのソリューションが大幅に強化されている。

NTTコミュニケーションズ時代の資産にモバイルとソフトウェアがプラス

「産業、そして地域の未来をつなぐ～驚きと幸せの社会をともに創るNTTドコモビジネス～」というタイトルで基調講演を行なったNTTドコモビジネス 社長執行役員CEO 小島克重氏。自身をモデルにした対話型AI「AIコジー」に基調講演をお願いしようとしたが、「『小島さんが登壇した方がみなさんが喜ぶ』というアドバイスを受けたというトピックから講演をスタートさせた。

NTTドコモビジネスは、NTTグループの再編により、NTTドコモの法人事業をNTTコミュニケーションズに統合する形で7月から新社名で事業をスタートさせている。そんなNTTドコモビジネスの役割について小島氏は、「NTTコミュニケーションズが培ってきた資産に、モバイルとソフトウェアのケイパビリティを加え、価値あるソリューションをグローバルにワンストップで、大企業だけではなく中小企業まで含めて提供する」と語る。注目すべきは、従来NTTコミュニケーションズがターゲットにしていた大企業に加え、中小企業までをカバーすることだ。

NTTドコモビジネスは「テクノロジーロードマップ2025」を公開し、「AI／ロボティックス」「IoT／データ／デジタルツイン」「仮想化」「データセンター／量子」「セキュリティ」「ICTインフラ」「宇宙／NTN／モバイル」の7つの技術領域に対する未来像を披露している。具体的には「AIエージェントやロボットによる人間の能力を超えた支援や制御」「切れない通信と遅延のないセンシングによる自動運転と遠隔制御」「安全で改ざんできないデータの国境を越えた流通・連携」「データセンター分散で電力不足を解決。距離の壁をなくす高速・超低遅延通信」などを描く。

これらのテクノロジーの基盤となり、社会課題の解決に不可欠なのが、AIに最適化されたICTプラットフォーム「AI-Centric ICTプラットフォーム」であり、「自律」「分散」「協調」の3つのキーワードだという。小島氏は、この30年の日本のICT活用とNTTコミュニケーションズ時代からのサービスの変遷について振り返る。

AI-Centric ICTプラットフォームの実現 グローバルで評価されるNaaS

NTTコミュニケーションズが設立された1990年代は、ITは業務効率化の手段となり、メールやWebがビジネスで利用されるようになった。これに対して同社が手がけてきたのはグローバルを前提とした通信インフラやVPNのようなセキュアな通信網など通信サービスがメインだった。しかし、2010年代になると、クラウドが登場し、企業間でのコミュニケーションが一般化し、セキュリティも大きな問題になってきた。これに伴い、NTTコミュニケーションズではクラウドやデータセンター、セキュリティやマネジメントなどのサービスを拡充してきた。

2010年代後半からはスマホやモバイル通信が一気に普及し、企業間でのデータ流通が促進されるようになり、同社もデータ流通サービスに参入。「2022年のドコモグループ入りも大きな変化となりました。NTTドコモが持つ1億人のコンシューマーデータを法人向けサービスに生かすことで、私たちのデータ利活用能力は飛躍的に高まっています」と小島氏は語る。

時代の潮流にあわせてサービスを拡充してきたNTTコミュニケーションズ。そしてNTTドコモビジネスが挑むのはAIの時代になる。企業の業務も大きく変わり、既存のネットワークやデータセンターもAIに最適化する必要がある。小島氏は、「今まで私たちが積み重ねてきた価値を、『AI-Centric ICTプラットフォーム』として提供します」と語る。

AI-Centric ICTプラットフォームはネットワークサービスの柔軟さ、安全性を実現するセキュリティ、固定・モバイル・IoTなどの多様な回線対応、主要なSaaSやGPUaaSへの接続、全国に分散されたプライベートなAIデータセンター、そして自動化やコストを最適化するAIOps/FinOpsなどの特徴を持つ。

このAI-Centric ICTプラットフォームの基盤となるNaaS（Network as a Service）と呼ばれるサービスでは、ネットワークの柔軟な帯域変更や分単位での課金を可能にする。「必要なときに必要な分だけ利用できるのでとてもリーズナブルです」と小島氏はアピール。グローバルの調査会社であるガートナーは、このNaaS分野の世界の通信事業者の1つとしてNTTドコモビジネスを掲載。また、クラス最高の技術革新を推進する世界中のCSPとして日本で初めて「Winner」として選出されたという。「私たちの技術力と実装力が世界に認められた証だと考えています」と小島氏は語る。