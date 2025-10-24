Razer、PS5用コントローラー「Raiju V3 Pro」発売　TMRスティック×2000Hzで“勝てる操作”を実現

Razerは10月24日、PlayStation向けの新型ワイヤレスコントローラー「RAIJU V3 Pro」を販売開始した。価格は3万2980円。

本機は、同社が長年培ってきたeスポーツ向けデバイスのノウハウを結集した最新モデルであり、プロプレイヤーとの共同開発を経て誕生した“究極の競技用コントローラー”として位置づけられている。

最大の特徴は、Razerが新たに採用した左右対称のTMRサムスティックだ。これは微細な動きを高精度で検知できる非接触型センサーで、従来技術と比べて摩耗しにくく、スティックドリフトが発生しづらいという利点を持つ。さらに消費電力が低いため、バッテリー寿命の向上にも寄与している。

また、ボタン部分にはRazerメカタクタイルPBTアクションボタンを搭載。耐久性は300万回のタップに耐えるとされ、激しいプレーにも安心して使用できる。



グリップ形状は従来の握り方だけでなく、プロゲーマーに多い“クローグリップ”にも最適化され、長時間のプレーでも疲れにくいデザインを実現したという。

Razer Raiju V3 Proは、カスタマイズの自由度の高さも魅力のひとつだ。ユーザーからの要望を受け、バックボタンは取り外し可能な仕様へと進化。付属のドライバーでカバーを交換でき、用途に応じて平らなカバーに切り替えられるようになった。

同梱アクセサリーも充実しており、ワイヤレスドングル、交換用スティック、ドライバー、充電ケーブルなどがすべてキャリーケースに収納可能。

さらに、ソフトウェアによる詳細なカスタマイズにも対応。PCではキー割り当てやマクロ設定、トリガー感度などを調整でき、PlayStation 5ではスマートフォンアプリ経由で設定変更が可能だ。

通信性能も大幅に強化された。Raiju V3 Proは2.4GHzワイヤレス接続による低遅延通信を実現し、有線接続時には2000Hzのポーリングレートを実現。従来のWolverine V3 Pro（1000Hz）から倍増している。

さらに、Razerの人気機能であるHyperTriggers（ハイパートリガー）も継承。シューティングゲームでは短いクリック感で即応性を高め、レースゲームでは長い押し込みでアナログ的な操作感を得られるなど、ジャンルに合わせた使い分けが可能だ。

カラーはブラックとホワイトの2色展開で、重さが250gとなる。