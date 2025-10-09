役者としても実力を発揮する真田咲奈（さなだ・さな）さんが、1st DVD「TRUE LOVE」（発売元：竹書房、収録時間：129分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

9月に上演された舞台「宣聖リーデイズ」にも出演した真田さん。TikTokに個人的に公開していたダンス動画が可愛いと評判になり、2月ごろから撮影会に参加するようになったという。表情の作り方や美しいポージングは、今年デビューの新人とは思えないほどハイレベル。5月に沖縄で撮影された、1st DVDについて聞いていこう。

――どんな内容ですか？

【真田咲奈】初心（うぶ）な男の子（＝視聴者）の家庭教師を演じているのですが、勉強を教えるうちにお互いの距離が縮まり、勉強以外のことも楽しんでいく物語になっています。

――シーンとしては？

【真田咲奈】メガネ＆ノースリーブニットという家庭教師みたいな格好もあるし、競泳水着でプールに入ったり、ウェアを着てバドミントンをやったりも。汗をかいたら2人で仲よくシャワー。「しっかり洗わないとね」なんてセリフもあります。

――オススメは？

【真田咲奈】黄色のビキニを着て、誰もいないビーチを楽しく走るところです。沖縄でテンションも上がったし、夏を感じさせるシーンに仕上がっています。幼いころから体が柔らかいので、DVDジャケットにも採用されたY字バランスのシーンも、ぜひ視聴してほしいです。

――特にセクシーだと思うのは？

【真田咲奈】カーテンを閉めた寝室で、大人っぽいランジェリー姿を披露するシーンです。「じゃあ、一緒に遊ぼっか」とダンスしたりするのですが、大胆に体を動かしているので色気があると思います。

グラビアにおけるチャームポイントは、撮影会でファンにもよく褒められる美脚。「DVDデビューも飾ったし、新しいことに挑戦して、ゆくゆくはバラエティーにも出たいです。咲奈を推してよかったと、古参の方々が思っていただけるようにがんばりたい」との抱負。2nd DVDリリースにも期待したいところだ。