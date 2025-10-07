双葉社のグラビアオーディション「ミスアクション2025」で準グランプリに輝いた夏佳しお（なつか・しお）さんが、1stトレーディングカード「夏佳しお ～Glamorous Girl～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを9月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

なんだか地味で家庭的な雰囲気と、隠れ巨乳だと称賛される100cm・Hカップが魅力の夏佳さん。初めてのトレカは今年に入ってから都内で撮影されたものだが、商品パッケージやバインダーのメイン写真がメガネ姿なのがポイント。全部で8種類ある衣装のうち、メガネをかけているものが3種類もあるので、相当なこだわりだと言えるだろう。

――すごいですね。

【夏佳しお】 最初は撮影する予定がなかったのですが、「メガネは入れてほしい」とお願いしたんです。2023年1月の1st DVD「同級生は隠れ巨乳の地味子ちゃん」から投入されていたし、メガネ好きのファンの方々も多いので！

――なるほど。具体的にはどの衣装で？

【夏佳しお】 いま着ているデニムのビキニ、赤と白のボーダー柄の水着、それから大人っぽい黒のランジェリーの3つです。特にボーダー柄の水着のカードは、メガネを髪飾りのように頭に乗せて遊び心のあるものに。一番可愛く仕上がっていると思います。

――お気に入りは？

【夏佳しお】 ピンク色の水着のカードです。上下がお腹のところで繋がったデザインの水着だったし、胸がすごくきれいに寄せられたという意味でもよかったです。

――トレカといえば特典カードも多いですが、生キスは上手にできましたか？

【夏佳しお】 何回やったか覚えていないほどやりましたが、下手なほうだと思いました（笑）。ほかのグラドルの方々の生キスカードを後に確認したら、ぜんぜん形がきれいでした。勉強してまた次回に挑みたいです。

グラビア活動における当面の目標は、10本目までDVDをリリースすること。いま8本目まで出ているので、残すところあと2本。2026年には達成しそうである。撮影会も月2回ペースで参加しているので、SNSでスケジュールを確認しよう。