まだ19歳になったばかり。地元の福岡県を拠点に活躍する池田あゆあさんが、1st DVD「ピュア・スマイル」（発売元：竹書房、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

「ミスマガジン2022」でベスト16にノミネートされた経験もある池田さん。その後に福岡発のアイドルグループ「こんぱす。Compass」に加入して人気を見せたが、2023年12月末で卒業。現在は専門学校に通いながらグラビア活動をがんばっている。待望の1st DVDは、今春に石垣島で撮影された映像だ。

――ロケはいかがでした？

【池田あゆあ】 普段は言わないセリフや衣装もあって、新鮮な気持ちで取り組めたし、いままでと違う自分の発見になったと思います。年相応のピュアな感じで、全部可愛い映像です！

――どんなシーンが楽しめますか？

【池田あゆあ】 制服を着てリゾートヴィラに到着するところから始まるのですが、部屋で休んでから海に出かけたり、バスルームでシャワーを浴びたりします。朝に寝ているシーンとかも撮りました。

――オススメは？

【池田あゆあ】 黄色のビキニでビーチに行くシーンです。普段は着ない色だから珍しいと思いつつ、石垣島の美しい景色のなかで撮れたのがよかったです。ファンのみなさんにも「すごくいいね」とたくさん言っていただけました。

――ほか注目は？

【池田あゆあ】 メイド服を着てお給仕するシーンです。萌えそうなセリフもあるのですが、セリフが苦手でぎこちないところが1st DVDらしくて初々しいのかなと。ピンク色のウェアでバドミントンするシーンも、自分らしさが出ているので視聴してほしいです。

――今後の抱負も聞かせてください。

【池田あゆあ】 グラビア活動に力を入れていきたいです。いろいろな場所に行って、衣装やシチュエーションを変えて撮りたいし、制服も10代のうちにもう少し着たいです（笑）。

10月12日に開催される「チャンス撮影会 青春グラフィティ in ひらら」にも参加予定。場所が奈良県宇陀市にある「カエデの郷ひらら」になっていて、木造校舎を利用した大規模な撮影会だというのがポイント。関西地区に住むファンは要チェックだ。