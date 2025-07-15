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メディカルAIソリューションズと「退院時サマリー」作成支援システムを共同展示

医療文書特化の生成AIサービス　FIXERが「国際モダンホスピタルショウ2025」出展

2025年07月15日 12時45分更新

文● ASCII

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　FIXERとメディカルAIソリューションズが、2025年7月16日から18日に東京ビッグサイトで開催される「国際モダンホスピタルショウ2025」に共同出展する。「退院時サマリー」の作成を生成AIで支援／自動化する「GaiXer Medical Agent」の展示を行う。

「GaiXer Medical Agent」は医療文書の作成支援に特化した生成AIサービスだ（https://gaixer.medicalai.co.jp/

　GaiXer Medical Agentは、FIXERが提供する企業向け生成AIサービス「GaiXer（ガイザー）」を活用した医療文書作成支援サービス。藤田医科大学病院の全診療科が開発に協力し、セキュアな通信環境下で品質の高い医療文書作成を実現する。

　現在すでに、「退院時サマリー」や「看護サマリー」の作成支援サービスが医療現場で稼働しており、業務効率化の成果を上げている（関連記事：医師の9割が効率化に手ごたえ　生成AIで「退院時サマリー」作成支援）。2025年中には「診療情報提供書（紹介状）」「診断書」「その他医療文書」にも対応を拡大する予定だ。

　今回の国際モダンホスピタルショウでは、このGaiXer Medical Agentを展示し、デモンストレーションや実際の利用体験を行う。なお、同イベントへの参加は、下記の公式サイトからの事前登録制（無料）となっている。

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