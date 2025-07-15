医療文書特化の生成AIサービス　FIXERが「国際モダンホスピタルショウ2025」出展

FIXERとメディカルAIソリューションズが、2025年7月16日から18日に東京ビッグサイトで開催される「国際モダンホスピタルショウ2025」に共同出展する。「退院時サマリー」の作成を生成AIで支援／自動化する「GaiXer Medical Agent」の展示を行う。

GaiXer Medical Agentは、FIXERが提供する企業向け生成AIサービス「GaiXer（ガイザー）」を活用した医療文書作成支援サービス。藤田医科大学病院の全診療科が開発に協力し、セキュアな通信環境下で品質の高い医療文書作成を実現する。

現在すでに、「退院時サマリー」や「看護サマリー」の作成支援サービスが医療現場で稼働しており、業務効率化の成果を上げている （関連記事：医師の9割が効率化に手ごたえ 生成AIで「退院時サマリー」作成支援） 。2025年中には「診療情報提供書（紹介状）」「診断書」「その他医療文書」にも対応を拡大する予定だ。

今回の国際モダンホスピタルショウでは、このGaiXer Medical Agentを展示し、デモンストレーションや実際の利用体験を行う。なお、同イベントへの参加は、下記の公式サイトからの事前登録制（無料）となっている。