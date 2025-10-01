このページの本文へ

「DMMモバイル」がIIJmioベースで再び登場　DMMポイントと通信量のセットも

2025年10月01日 18時55分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　DMM.comとIIJは、個人向けモバイルサービス「DMMモバイル Plus Powered by IIJ」を10月1日から開始することを発表した。

　DMMモバイル Plus Powered by IIJは、ドコモ／au網からの選択、月5GBで950円、月10GBで1400円と、IIJmioの主力プラン「ギガプラン」と基本同等のサービス。さらに今回、DMMポイント500ポイントと通信量500MBがセットで500円という「DMMオプション」が新たに用意された。

DMM

　なお、この「DMMオプション」は、DMMモバイル Plus Powered by IIJのユーザーだけでなく、IIJmioのギガプラン契約者でも購入可能。

　サービス開始キャンペーンとして、12月31日まで「DMMモバイル Plus Powered by IIJ」のサイトを経由して契約したユーザーを対象に抽選で20名にDMMポイント3000ポイントをプレゼントする。

　DMM.comの格安SIMは、2014年にMVNOとして「DMM mobile」という名称で参入するも、2019年に楽天モバイルに売却する形で撤退。一方で昨年12月には、povo2.0のシステムを用いて、DMMポイントと通信量をセットにした「DMMモバイル Plus Powered by povo2.0」の提供を開始している。

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン