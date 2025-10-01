ドローンのレーザー照射でイノシシやカラスを追い払え！ 農業は“空から守る”時代へ

NTT e-Drone Technology（以下、NTTイードローン）は、鳥獣害対策専用ドローン「BB102」を、10月1日より提供開始すると発表した。国内初となるレーザー搭載の鳥獣害対策ドローンで、被害抑制と作業負担軽減の両立をねらう。

農作物への被害をもたらすイノシシ、シカ、カラスなどの鳥獣問題は、被害額や防疫対策を含め、第一次産業にとって深刻な課題となっている。

NTTイードローンは、これまでドローンを用いた農業支援を展開してきたが、本機「BB102」はこれを鳥獣害対策に特化させたもの。

BB102には、以下のような特長がある。

レーザー忌避機能（クルナレーザー）：赤色と緑色のレーザーをランダム照射し、スペックルノイズ（ちらつき）を発生させることで違和感を与え、鳥獣の退避を促す設計。

自動航行機能：送信機上で飛行範囲を設定すれば自律的に飛行可能で、養鶏場や牛舎など広範囲な施設にも対応可能。

FPVカメラ搭載：送信機画面で屋根や高所を撮影・確認できる機能をそなえ、遠隔での視認にも対応。ただし、目視外飛行は不可。

多様な鳥獣対象：カラス、ハト、シカ、イノシシ、カワウ、サギ、ハクビシンなど、多種の鳥獣に対する忌避効果が確認された実証実験が報告されている。

BB102は屋上や高所など、従来の地上設置型装置では対応が難しかった場所でもレーザー照射を可能とする設計を有するとのこと。

同社は、BB102により農作物被害の抑制と、鳥獣害対策にかかる人的・時間的コストの軽減を実現し、持続可能な第一次産業支援をめざすとしている。

提供開始日は2025年10月1日とされ、価格はオープン。製品は、幕張メッセで開催される「第15回農業WEEK」展示会（10月1〜3日）にて、NTTグループブースで展示される予定。

ドローン・通信・AI技術を活用しつつ、社会課題である鳥獣害対策に新しいソリューションを導入しようというNTTイードローンの試み。今後、実運用での効果、耐久性、法規制対応などが注目されるところだ。