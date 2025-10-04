「補聴器をつけた天使」として圧倒的な人気を誇る我妻ゆりか（わがつま・ゆりか）さんが、6th DVD「わがままな彼女」（発売元：竹書房、収録時間：134分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま25歳の我妻さんは、生まれつき感音性難聴で、幼少から両耳に補聴器を装着して生活。高校を卒業したころから芸能活動をスタートさせているが、ニュース番組で取り上げられたり、福祉イベントに出演して話題に。とても清楚で可愛い雰囲気なので、グラビア活動も絶好調と言えるだろう。今春に沖縄で撮影された、6th DVDはどうなっているだろうか？

――テーマや設定は？

【我妻ゆりか】 とある会社で働く結構わがままな女の子が、同僚の男性（＝視聴者）と沖縄へ出張に行く物語です。ホテルの部屋で2人きりになったときに好きな気持ちが芽生え、いろいろ振り回していく展開になっています。

――DVDタイトル通りですね。

【我妻ゆりか】 「好きって言ってくれたらチューしていいよ」と誘ったり、オフの日に海に出かけたり、プールサイドで競泳水着を見せて日光浴をしたり。着替えを覗かれたときに同僚に感想を聞き、「お尻が大きくなっちゃってたか……」とつぶやくシーンも。

――オススメは？

【我妻ゆりか】 同じ部屋に泊まる展開のシーンです。服を脱いでランジェリー姿になったとき、監督さんに「アドリブで攻めてみて」と言われ、テンションが上がっちゃったんです。普段もわがままなほうですが、そこが活かされていると思います。

――ほか注目は？

【我妻ゆりか】 カーテンを閉めた薄暗い部屋で、金色のビキニを着て音楽に合わせてダンスをするシーンです。全身にオイルを塗ったのでヌルヌル＆テカテカ。いつもと違うわがままっぷりが楽しめます（笑）。

――これからの抱負も。

【我妻ゆりか】 いま海外の一人旅にハマっているのですが、タイに行ってロケがしたいです。（プーケットなどのリゾート地で）開放的に過ごしたり、クルージングを楽しんだり、屋台で食事をするなど、彼女感のある映像をお見せしたいです。

ステージには、今作の設定に近いOLスタイルの衣装で登場。メガネをかけた姿でも集まったファンを沸かせた。今後のスケジュールとしては、10月12日の「イマドキハロウィン 大セッション撮影会 DAY2」、10月25日の「イマドキ撮影会 vol.1」にも参加予定。いずれも本格的な撮影スタジオを利用した大規模なものなので、撮影会の公式サイトにて詳細をチェックしよう。