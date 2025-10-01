このページの本文へ

グラビア界で唯一無二の才能。中村みずきが1st DVDで本気のアーティスティックスイミングを披露！

2025年10月01日 19時00分更新

文● 清水　編集●ASCII

　美しさの頂点を極めたスタイルでファンを魅了する中村みずきさんが、1st DVD「水幻」（発売元：竹書房、収録時間：86分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

　アーティスティックスイミングでジュニアオリンピックに出た経験もある中村さんは、高校生のころからモデルとして活躍。グラビアについては「ミスSPA! 2022」選考オーディションへの参加がきっかけだが、堂々のグランプリに輝いている。1st DVDの評価も高く、初イベントもチケット完売を成し遂げた。

――どんな映像になりました？

【中村みずき】　1月にフィリピンのリゾートヴィラでロケが行われたのですが、いろいろな競泳水着を着て泳ぐシーンが多いのが特徴です。ビーチに行って遊んでみたり、テニスラケットを振ったり、自然体で楽しんでいる様子も入ってます。

――オススメは？

【中村みずき】　（水平線の見える）インフィニティプールで、本当のアーティスティックスイミングを披露するところです。キャップにゴーグル、鼻栓までして、逆立ちしながら脚上げもやりました。ガチの映像がイメージDVDに収録されるのは、めったにないことだと思います。

――美しいスタイルが表現できたのは？

【中村みずき】　茶色のレオタード姿で屋内でくつろぐシーンです。特にベッドに寝転がるところは、ウエストから脚にかけてのラインがきれいに出せているし、オフショットをXに載せたら万バズしてフォロワーが一気に増えました！

――大人っぽさが感じられるシーンなどは？

【中村みずき】　カーテンを閉めた部屋で、黒のニットワンピースを着ているところかな。髪もアップスタイルで普段と違うし、少しずつ脱いで赤のランジェリーを見せる展開がセクシーだと思います。

　モデル業やグラビア活動と並行して、中村さんはアイドルグループ「ポップキャスト」で活躍しながら、ちとせよしのさんや篠見星奈さんらを擁する「あまいものつめあわせ」にサポートメンバーとして加入。片想いをテーマにした新曲「シュガシュガサマー」のMVにも、物語のキーとなる役で登場しているので要チェック！

