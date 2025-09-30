六本木にあるエンターテイメントショークラブ「ROKUSAN ANGEL」で顔面最強と評判の大人気ダンサー「まいか」さんが、1st写真集「まっいいか」（発行元：ガイドワークス、定価：4400円）の発売記念イベントを9月21日、都内で開催した。

雑誌の撮り下ろしやデジタル写真集は何冊か出ているが、紙の写真集はこれが初めて。本人も「いつか出したい」と言っていたし、応援するファンにとっても念願だったので、発売が決まったときは歓喜に沸いたそうである。春から夏にかけて都内のスタジオと千葉県でロケが行なわれているが、どんな仕上がりになっているだろうか？

――まずは手にした感想から聞かせてください。

【まいか】 これまで撮影は1日で終わることが多かったので、衣装やシチェーションを変えながら撮れたことがうれしかったし、それが1冊にまとまるというのがすごいなと。日常感のあるオフショットも多いので、気の抜けた表情とかも楽しんでほしいです。

――お気に入りは？

【まいか】 「お家でファッションショー」をコンセプトに、衣類が散らばった部屋でサングラスをかけてキメた水着ショットです。おしゃれな印象なので、女の子にも気に入ってもらえそうかなって。みんなでワチャワチャ騒ぎながらの撮影でした。

――大人っぽさなら？

【まいか】 布団が敷かれた部屋で撮った、ブルーとオレンジのランジェリー姿です。こういうセクシーなところは普段のまいかから想像できなかっただろうし、新しい一面を出すことができたかなって。この写真集で知ってくれた方にも推したいです。

――普段の自分が最も出ているのは？

【まいか】 たぶん表紙をめくってすぐ出てくる、ROKUSAN ANGELの楽屋やステージで撮った写真です。特に楽屋で真顔で着替えているところは、お客さんも見たことがないだろうからレアだと思います。

――これからの抱負は？

【まいか】 新人もたくさん入ってくるし、ステージでも美意識に気を付けながら、さらなる高みを目指してがんばりたいです。ROKUSAN ANGELでグラビアで有名な子と言えば「もも」ちゃんだったのですが、そのイメージを受け継ぎながら、可愛い女の子のグラビア文化も広めていけたらなと考えています。

なお、まいかさんのファンは肌の露出を求めない人が多いとか。「買ってくれた方々がどういう評価をするか、感想を聞くのが楽しみです。直接お話もできるし、写真も撮れるからぜひお店に遊びに来てください！」と締めくくった。