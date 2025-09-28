メガハウス主催による13社のフィギュア合同展示会「メガホビEXPO 2025」が秋葉原UDXのAKIBA_SQUAREにて9月27日に開催。「メガホビ」は毎回大ボリュームの展示会で、内覧会の取材時間で回りきれない、撮りきれないこともあるほど多数のフィギュアが展示される。
そんな新作満載のメガホビEXPO 2025の展示アイテムの中から、今回も厳選したフィギュアを紹介する。なお写真は監修中のものもあり、外観などは変更となる場合がある。
メガハウス主催による13社のフィギュア合同展示会「メガホビEXPO 2025」が秋葉原UDXのAKIBA_SQUAREにて9月27日に開催。「メガホビ」は毎回大ボリュームの展示会で、内覧会の取材時間で回りきれない、撮りきれないこともあるほど多数のフィギュアが展示される。
そんな新作満載のメガホビEXPO 2025の展示アイテムの中から、今回も厳選したフィギュアを紹介する。なお写真は監修中のものもあり、外観などは変更となる場合がある。
sponsored
「AIがチームの一員になる世界観」 ヌーラボCPOに聞いた
sponsored
プレーヤー目線からもイベント運営側からも考慮されたJESU公認PC
sponsored
生成AIの業務活用による「効率化」と「情報保護」のバランス、FortiSASE＋FortiAI-Protectのソリューション
sponsored
sponsored
Zoom活用事例：スパイダープラス株式会社
sponsored
QNAP NASの豊富な機能で“PC／スマホ／SaaSバックアップ”“生成AIのRAG検索”も
sponsored
sponsored
sponsored
現代企業が知るべき“クリエイティブなチーム作り”の秘訣
sponsored
MSI「MAG 322URDF E16」レビュー
sponsored
登山アプリで作成したルートをスマートウォッチで活用する方法を詳しく解説！
sponsored
sponsored
sponsored
JN-IPS238U-C6をレビュー
sponsored
sponsored
“兼任担当者”にも分かりやすく、キヤノンMJの「セキュリティソリューションガイド」
sponsored
「安い個人向けプランで十分」「ファイルサーバーからの移行は大変」「同時編集できない」……？
sponsored
フォーティネットが目指すOTならではのアプローチとは？
sponsored
ゲーミングデバイスのラインアップも大幅拡充！
sponsored
JN-MD-IPS122WXをレビュー
sponsored
sponsored
悪者になりがちなネットワーク まずは「見える化」から始めよう
sponsored
アプライドの新ゲーミングPCブランド「PHANOS」をレビュー
sponsored
新登場の「HPE Networking Instant On Secure Gateway」が導入しやすい3つのポイント
sponsored
Apple M1/M2/M3でデュアル4Kを実現する万能USBハブ
sponsored
Core Ultra 7 265KFとRTX 5070Ti、ケースはCoolerMaster「MasterFrame 600 Silver」を採用
sponsored
JAPANNEXT「JN-IPS27Q-C6」レビュー、サブディスプレーにもイチオシ！
sponsored
Backlog20周年記念対談 チームワークとマネジメントの関係とは？
sponsored
MSI「Modern 13 F1M」レビュー
sponsored
生成AIの敷居を下げる ユーザックシステムのRPAがうち出す新機軸
sponsored
JN-MD-V215Fをレビュー
sponsored