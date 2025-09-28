メガハウス主催による13社のフィギュア合同展示会「メガホビEXPO 2025」が秋葉原UDXのAKIBA_SQUAREにて9月27日に開催。「メガホビ」は毎回大ボリュームの展示会で、内覧会の取材時間で回りきれない、撮りきれないこともあるほど多数のフィギュアが展示される。

そんな新作満載のメガホビEXPO 2025の展示アイテムの中から、今回も厳選したフィギュアを紹介する。なお写真は監修中のものもあり、外観などは変更となる場合がある。

メガハウス

KADOKAWA（KDcolle）

アニプレックス

クレーネル

あみあみ

ゴールデンヘッドプラス

アリスグランド

ホビージャパン（AMAKUNI）