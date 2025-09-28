このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

初音ミク×ガンダムの新作はダブルオーガンダム！ 「メガホビEXPO 2025」新作フィギュアを厳選紹介

2025年09月28日 13時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　メガハウス主催による13社のフィギュア合同展示会「メガホビEXPO 2025」が秋葉原UDXのAKIBA_SQUAREにて9月27日に開催。「メガホビ」は毎回大ボリュームの展示会で、内覧会の取材時間で回りきれない、撮りきれないこともあるほど多数のフィギュアが展示される。

　そんな新作満載のメガホビEXPO 2025の展示アイテムの中から、今回も厳選したフィギュアを紹介する。なお写真は監修中のものもあり、外観などは変更となる場合がある。

メガハウス

「ミクガンダム」Lucrea ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ダブルオーガンダム　2026年9月下旬発売予定

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」FigUnity 機動戦士Gundam GQuuuuuuX　発売時期未定

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」Lucreaらいと ニャアン パイロットスーツVer.　発売時期未定

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」Lucreaらいと ドゥー・ムラサメ パイロットスーツVer.　発売時期未定

「機動戦士Zガンダム」GGGシリーズ フォウ・ムラサメ -蘇るZの魂-　2026年2月下旬発売予定

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」GGGシリーズ ギギ・アンダルシア 水着Ver.　発売時期未定

「ダンダダン」るかっぷ アイラ／ジジ　2026年4月下旬発売予定

「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」ART WORKS MONSTERS 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール　2026年2月下旬発売予定

「らんま1/2」G.E.M.シリーズ てのひらシャンプー　2026年2月下旬発売予定

「薬屋のひとりごと」MEGA CAT PROJECT 宮中CATS　薬屋のひとりごニャ！　2025年発売予定

「アポカリプスホテル」Lucreaらいと ヤチヨ　発売時期未定

「SAKAMOTO DAYS」GALSシリーズ 大佛　2025年9月発売予定

KADOKAWA（KDcolle）

「その着せ替え人形は恋をする」喜多川海夢 浴衣ver.　発売時期未定

「すーぱーそに子／この素晴らしい世界に祝福を！」すーぱーそに子 めぐみんver.　2026年3月発売予定

「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」アリサ・ミハイロヴナ・九条　ウエディングドレスver.　発売時期未定

「花譜 3ed ONE-MAN LIVE「不可解参（狂）」」花譜 第三歌唱形態：燕　2026年3月発売予定

「ラブライブ！」高坂穂乃果 僕たちはひとつの光ver.　発売時期未定

「Fate/Grand Order」アーチャー／アナスタシア＆ヴィイ　発売時期未定

アニプレックス

「その着せ替え人形は恋をする」喜多川海夢 ハロウィンバニーVer.　2026年2月発売予定

「Fate/Grand Order」水妃モルガン　2026年8月発売予定

クレーネル

「ウマ娘 プリティーダービー」マルゼンスキー 勝負服Ver.　発売時期未定

「ウマ娘 プリティーダービー」カレンチャン 勝負服Ver.　2025年12月発売予定

あみあみ

「アズールレーン」ジェーナス 怖がりのランタンナイトver.　発売時期未定

「ブルーアーカイブ」アコ メモリアルロビーver.　2026年6月発売予定

ゴールデンヘッドプラス

「ブルーアーカイブ」セリカ（水着）　発売時期未定

アリスグランド

「喫茶ステラと死神の蝶」四季ナツメ チャイナ服Ver.　予約受付中

ホビージャパン（AMAKUNI）

「勝利の女神：NIKKE」ルドミラ ウィンターオーナー　発売時期未定

「デート・ア・ライブ」時崎狂三 競泳水着Ver.　発売時期未定

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

電撃PSO2バナー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中